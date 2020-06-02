Bạn gái kém 15 tuổi đăng ảnh selfie với con riêng Công Lý, vợ cũ Thảo Vân bình luận 1 câu hé lộ mối quan hệ khó tin

Hậu trường 02/06/2020 15:45

Hậu ly hôn Công Lý, MC Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, đồng thời có thái độ vô cùng thân thiện với người mới của nam diễn viên.

Trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSND Công Lý hiện đang hạnh phúc bên bạn gái Ngọc Hà kém 15 tuổi.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hà bất ngờ gây chú ý khi khoe ảnh chụp chung với con trai riêng của người yêu kèm dòng trạng thái: “Lâu lắm mới gặp em Tít. Em Tít càng lớn càng đẹp trai”. Bên cạnh đó, cô cũng không ngần ngại tag cả MC Thảo Vân và Công Lý vào bài đăng.

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Ngọc Hà thân thiết chụp ảnh cùng con trai riêng của Công Lý – Ảnh: FB

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Công Lý cùng 2 con riêng đi ăn nhân ngày 1/6 - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, con trai Công Lý - Gia Bảo chỉ mới 15 tuổi nhưng đã cao xấp xỉ bằng bố và được nhận xét ngày càng điển trai. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là bình luận của MC Thảo Vân dưới bài đăng. Cụ thể, vợ cũ Công Lý không một chút tỏ ra ghen tuông mà ngược lại còn thích thú khen ngợi Ngọc Hà: “Hai cô cháu đẹp quá”.

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Mối quan hệ giữa vợ cũ và tình mới của Công Lý thân thiết đến khó tin – FB

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Thảo Vân rất thoải mái khi xuất hiện bên người mới của chồng cũ - Ảnh: Internet

Hành động này của MC Thảo Vân một lần nữa khiến cư dân mạng ngưỡng mộ trước cách hành xử văn minh của cô dành cho người mới của chồng cũ. Sau khi ly hôn, Thảo Vân và Công Lý vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè cũng như dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đối với tình mới của người cũ, nữ MC vẫn thoải mái gặp gỡ và vui vẻ trò chuyện.

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Mắc bệnh teo thùy não trái, MC Thảo Vân nhớ trước quên sau, thảng thốt cho biết: ‘Đến mức này thì thật sự báo động’

Kể lại câu chuyện “dở khóc dở cười” mà bản thân vừa trải qua, MC Thảo Vân khiến nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của cô.

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