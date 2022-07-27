Bà xã Lý Hải gây chú ý khi để lộ vẻ ngoài khác lạ, tiết lộ mối quan hệ với mẹ và chị chồng

Lý Hải và Minh Hà là cặp vợ chồng luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi cách mà họ dành cho nhau để xây dựng gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống của cặp đôi không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có hôn nhân hạnh phúc, các con thì lại dễ thương và ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, trong livestream về chuyến du lịch của gia đình gần đây, vẻ ngoài cô nàng có phần hơi không hoàn hảo, làn da không được mịn màng, hơi bị sần và lộ vài vết thâm mụn.

Bên cạnh đó, vẻ ngoài của Minh Hà cũng luôn là vấn đề làm nhiều người xuýt xoa, dù đã có 4 con nhưng cô nàng lúc nào cũng giữ được vẻ ngoài trẻ trung và nhan sắc đẹp không tỳ vết. Thời gian qua, mỗi khi xuất hiện tại một bữa tiệc nào đó, nhan sắc Minh Hà đều khiến cho dân tình phát sốt vì quá xinh.

Minh Hà livestream với gương mặt gần như mộc hoàn toàn nhưng lại sần sùi, kém mịn màng - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, gia đình Lý Hải đang có chuyến du lịch cùng với mẹ ruột và vài người thân khác. Dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn còn minh mẫn và đi chơi với con cháu.

Minh Hà luôn hỏi han và chăm sóc mẹ chồng tận tình - Ảnh: Chụp màn hình

Vì thế, cũng trong livestream này, Minh Hà đã gây chú ý là một người lễ phép và yêu thương gia đình chồng, nói chuyện với người lớn, Minh Hà rất nhẹ nhàng và ân cần. Khi thấy mẹ chồng lớn tuổi khó ăn là cô liền lại hỏi thăm: "Má ăn được không má?" hay "Nước này má uống được không?", có thể thấy, Minh Hà quan tâm mẹ chồng một cách rất chu đáo như mẹ ruột.

Mối quan hệ của cô nàng và gia đình rất tốt - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, thấy không khí gia đình ấm cúng như vậy, Minh Hà liền rủ các chị dâu của mình lần sau phải đi thêm nữa và số lượng thành viên phải đầy đủ, đông hơn bây giờ: "Đây là lần đầu tiên gia đình đi nghỉ mát, tại mấy chị và má ai cũng say xe nhưng lần này là quyết tâm phải cùng nhau đi, lần sau phải đông hơn chị nha". Chính vì vậy, mối quan hệ của cô nàng và gia đình rất tốt.