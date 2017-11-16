Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, nhà thiết kế (NTK) Đỗ Vân Trí - thành viên trong ê-kíp của NTK Tín Thái thực hiện bộ trang phục truyền thống cho Thùy Dung đã lên tiếng chỉ trích thái độ thiếu tôn trọng của người đẹp khi từ chối đội mấn do anh thiết kế.

Chung kết Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2017 diễn ra vào ngày 14/11 vừa qua tại Tokyo (Nhật Bản) với chiến thắng thuộc về người đẹp Indonesia. Đại diện Việt Nam - Thùy Dung không lọt top 15 và cũng không giành được giải phụ nào.

Trên trang cá nhân, NTK Đỗ Vân Trí bức xúc cho biết anh đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho chiếc mấn mang hình ảnh chim cò ấp trứng độc đáo. Không những vậy, anh còn phải làm lại nhiều lần để giảm bớt cân nặng từ 5 kg xuống 2 kg giúp cho Thùy Dung dễ dàng sải bước trên sân khấu. Tuy nhiên đến cuối cùng, Á hậu lại thẳng thừng từ chối xuất hiện cùng chiếc mấn này.

Những lời "tố" này ngay lập tức đã làm dư luận xôn xao. Không ít ý kiến cho rằng Á hậu Thùy Dung đã không tôn trọng công sức của NTK cũng như làm xấu đi bộ trang phục.

Trước những chỉ trích trên, Tuấn Võ - quản lý của người đẹp đã lên tiếng bênh vực và giải thích về vấn đề này trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, anh cho biết dù chiếc mấn không quá nặng nhưng đối với một người vừa hồi phục sau khi mắc bệnh thủy đậu như Thùy Dung sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ.

Tuấn Võ khẳng định thêm: "Vị trí của Thùy Dung là cuối cùng, đứng trên bậc cao nhất. Tất cả thí sinh phải chuẩn bị sẵn sàng và đứng nguyên vị trí như thế trước 30 phút mở màn để ổn định đội hình. Chiếc mấn không quá nặng, nhưng tổng thể vừa đội mấn, vừa đeo cánh vừa mang giày cao gót với tình trạng sức khỏe yếu trong suốt thời gian chờ gần 1 tiếng và bản thân Dung trình diễn sau đó là một nhiệm vụ quá sức với bạn.

Trước đó, Dung đã cố gắng diễn cả bộ trang phục lúc tổng duyệt nhưng không hoàn thành tốt phần thi. Vì thế, chính tôi đã quyết định và yêu cầu Dung không đội mấn để đảm bảo điều an toàn nhất. Việc này chính Dung đã nhắn tin xin phép và xin lỗi với NTK Tín Thái ngay trong ngày 13/11.

Về mặt pháp lý, tôi làm việc duy nhất với NTK Tín Thái và đã trả tất cả chi phí hoàn thành tác phẩm theo thoả thuận hợp đồng giữa hai bên. Vì thế, bộ trang phục thuộc quyền sở hữu của tôi theo Điều 158 Bộ luật Dân sự năm 2015 và tôi có mọi quyền quyết định với nó.

NTK Tín Thái làm việc với bất cứ bên thứ 3 nào khác để hoàn thành trang phục là việc của bạn. Tôi không liên quan hay có nghĩa vụ với bên nào khác. Đây là phát ngôn duy nhất của tôi về vấn đề này. Chân thành cám ơn".