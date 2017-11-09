Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2017 bị lây bệnh thủy đậu từ thí sinh cùng phòng người Thái Lan. Vì lý do này, thời gian gần đây, người đẹp đã phải vắng mặt một số hoạt động của cuộc thi khiến fan vô cùng lo lắng.

Khi đại diện Thái Lan bị nhiễm bệnh, Ban tổ chức đã nhanh chóng đưa đến phòng riêng. Tuy nhiên, sau đó Thùy Dung lại có dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu.