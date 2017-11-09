Khán giả vô cùng lo lắng khi Á hậu Thùy Dung - đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017 bị lây bệnh thủy đậu.
Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2017 bị lây bệnh thủy đậu từ thí sinh cùng phòng người Thái Lan. Vì lý do này, thời gian gần đây, người đẹp đã phải vắng mặt một số hoạt động của cuộc thi khiến fan vô cùng lo lắng.
Khi đại diện Thái Lan bị nhiễm bệnh, Ban tổ chức đã nhanh chóng đưa đến phòng riêng. Tuy nhiên, sau đó Thùy Dung lại có dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu.
Tuy đã được tiêm vắc xin phòng ngừa nhưng cuối cùng đại diện Việt Nam cũng bị lây bệnh thủy đậu. Các bác sĩ đang cố gắng điều trị, hy vọng Thùy Dung sẽ nhanh chóng hết bệnh để thuận lợi tham gia các hoạt động tiếp theo của cuộc thi.
Cùng xem lại những hoạt động ấn tượng của Thùy Dung khi tham gia cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2017 tại Nhật Bản.