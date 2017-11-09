Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng

Giải trí 09/11/2017 15:24

Khán giả vô cùng lo lắng khi Á hậu Thùy Dung - đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2017 bị lây bệnh thủy đậu.

Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss International 2017 bị lây bệnh thủy đậu từ thí sinh cùng phòng người Thái Lan. Vì lý do này, thời gian gần đây, người đẹp đã phải vắng mặt một số hoạt động của cuộc thi khiến fan vô cùng lo lắng.

Khi đại diện Thái Lan bị nhiễm bệnh, Ban tổ chức đã nhanh chóng đưa đến phòng riêng. Tuy nhiên, sau đó Thùy Dung lại có dấu hiệu mệt mỏi, khó chịu.

Tuy đã được tiêm vắc xin phòng ngừa nhưng cuối cùng đại diện Việt Nam cũng bị lây bệnh thủy đậu. Các bác sĩ đang cố gắng điều trị, hy vọng Thùy Dung sẽ nhanh chóng hết bệnh để thuận lợi tham gia các hoạt động tiếp theo của cuộc thi.

Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh 1
Thùy Dung bị phát hiện lây bệnh thủy đậu từ thí sinh cùng phòng người Thái Lan - Ảnh: Internet

Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh 2
May mắn là do đã được tiêm phòng trước nên cô nàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ được tham gia ở những hoạt động tiếp theo của cuộc thi - Ảnh: Internet

Cùng xem lại những hoạt động ấn tượng của Thùy Dung khi tham gia cuộc thi Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2017 tại Nhật Bản.

Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh 3
Á hậu Thùy Dung tích cực tham gia các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế - Ảnh: internet

Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh 4
Cô nàng vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp và nổi bật khi chụp hình chung với các thí sinh khác - Ảnh: Internet

Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh 5

Á hậu Thùy Dung dính bệnh thủy đậu ngay trước thềm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2017: Nhan sắc xuống dốc nghiêm trọng - Ảnh 6
Với nhan sắc nổi bật và cách ứng xử thông minh, Thùy Dung nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả cả nước - Ảnh: Internet

Nguyễn Thị Loan, Thùy Dung được chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao tại các đấu trường nhan sắc thế giới

Nguyễn Thị Loan, Thùy Dung được chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao tại các đấu trường nhan sắc thế giới

Thông tin Nguyễn Thị Loan và Thùy Dung lọt Top những thí sinh sáng giá do các chuyên trang sắc đẹp lựa chọn là một tín hiệu đáng mừng cho người hâm mộ Việt.

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