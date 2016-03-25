Hành trình Hiểu về trái tim 2016 - 2017 với sự tham dự của Á hậu Kim Nguyên, Trương Ngọc Ánh cùng dàn sao "Truy sát" cùng nhiều nghệ sĩ khác như NSƯT Kim Xuân, diễn t? vi ên Chi Bảo, MC Anh Quân, Diễm My 9X, hot girl Sam, Kyo York, Lương Bích Hữu,...

Mạng xã hội nhân đạo quốc gia Hiểu về trái tim (www.hieuvetraitim.com) chính thức được Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép hoạt động vào ngày 22/6/2015. Đây là Mạng xã hội nhân đạo quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, là cộng đồng những người luôn sẵn lòng cống hiến và chia sẻ khó khăn, đau khổ của những người gặp hoàn cảnh bất hạnh.

Diễn viên Chi Bảo – Chủ tịch Quỹ "Hiểu về trái tim" cho biết sự ra đời của Mạng xã hội Hiểu về trái tim (MXH HVTT) là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh, số phận khó khăn, bất hạnh một cách dễ dàng, thiết thực, nhanh chóng và minh bạch. Đây còn là nơi nuôi dưỡng tình nhân ái cho giới trẻ, cho các thành viên trong gia đình khi cùng tham gia một việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Á hậu Kim Nguyên, Trương Ngọc Ánh đến dự ra mắt mạng xã hội "Hiểu về trái tim".

Là một đại sứ của quỹ "Hiều về trái tim", Á hậu Kim Nguyên xúc động chia sẻ: "Kim Nguyên thực sự rất vui và hạnh phúc với sự ra đời của mạng xã hội "Hiểu về trái tim" vì đây sẽ là cầu nối thiết thực, tiện lợi giúp cho các nhà hảo tâm có thể dễ dàng hơn để biết đến những hoàn cảnh khó khăn và từ đó một đóng góp nhỏ sẽ có thể tạo nên một thay đổi lớn".

NSƯT Kim Xuân, á hậu Kim Nguyên.

Kyo York, Trương Ngọc Ánh, Kim Nguyên, MC Anh Quân.

Kim Nguyên cũng cho biết thêm rằng mình rất hy vọng mọi người có thể bớt chút thời gian chia sẻ mạng xã hội nhân đạo này đến bạn bè, người thân để ngày càng có nhiều người biết đến hơn nữa. Từ đó sẽ có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ, giúp đỡ.

Costume: Vincent Đoàn

Make up: Ken Tran

Photo: Nguyen Pi