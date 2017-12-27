30 năm sống chung nhưng không có con, Chí Tài và vợ vẫn nhí nhảnh diện đồ cặp và chụp ảnh ‘xì-tin’ hết nấc

Hậu trường 27/12/2017 10:56

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, vợ chồng Chí Tài gây chú ý khi diện đồ ton-sur-ton và nắm tay nhau đầy tình tứ. Cặp đôi cũng không quên tạo dáng "nhí nhố" trước ống kính giống hệt những ngày còn trẻ.

Chí Tài và vợ kết hôn năm 1987. Tính cả thời gian yêu, nam danh hài và bã xã Phương Loan đã có tới hơn 30 năm gắn bó. Tuy không may mắn về đường con cái nhưng đôi vợ chồng luôn biết cách giữ lửa hôn nhân.

Lấy được người chồng tâm lý và yêu chiều mình hết mực, bà xã Chí Tài vẫn trẻ trung xinh tươi bất chấp thời gian. Mỗi lúc Phương Loan cười tươi, thật khó tin chị đã ngoài 50 tuổi.

30 năm sống chung nhưng không có con, Chí Tài và vợ vẫn nhí nhảnh diện đồ cặp và chụp ảnh ‘xì-tin’ hết nấc - Ảnh 1

Dù đã U60, Chí Tài và vợ vẫn không ngại diện đồ cặp và nắm chặt tay nhau - Ảnh: Ngoisao.net

30 năm sống chung nhưng không có con, Chí Tài và vợ vẫn nhí nhảnh diện đồ cặp và chụp ảnh ‘xì-tin’ hết nấc - Ảnh 2

30 năm không có con nhưng cặp vợ chồng vẫn sống bên nhau rất hạnh phúc - Ảnh: Ngoisao.net

Nghệ sĩ Chí Tài được nhiều người yêu mến bởi phong cách tấu hài dí dỏm và đáng yêu trên sân khấu. Là người luôn mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả nhưng cuộc đời anh không cũng gặp không ít thăng trầm.

Lấy vợ khá sớm, nam danh hài mong muốn có một đứa con để an tâm hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với vợ chồng anh khi mà 30 năm qua, tổ ấm nhỏ vẫn vắng tiếng cười con trẻ. Hiện tại, đôi vợ chồng không còn quá đặt nặng vấn đề con cái, tự nhủ phải cùng nhau cố gắng sống thật vui vẻ, yêu đời.

30 năm sống chung nhưng không có con, Chí Tài và vợ vẫn nhí nhảnh diện đồ cặp và chụp ảnh ‘xì-tin’ hết nấc - Ảnh 3

Nhan sắc trẻ trung của bà xã Chí Tài khiến nhiều người trầm trồ  - Ảnh: Ngoisao.net

Gặp nhiều cám dỗ nhưng suốt 15 năm sống xa vợ Chí Tài chưa một lần dám phản bội

Gặp nhiều cám dỗ nhưng suốt 15 năm sống xa vợ Chí Tài chưa một lần dám phản bội

"Hiếm người phụ nữ nào chịu sống cảnh xa nhau nửa vòng Trái Đất thế này suốt mười mấy năm trời. Đó là lý do tôi không dám phản bội vợ", nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ.

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Từ khóa:   Chí Tài vợ chí Tài

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