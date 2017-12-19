Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, danh hài Chí Tài đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân cách xa nửa vòng Trái Đất và không con cái trong suốt nhiều năm với bà xã Phương Loan.

Chí Tài một mình về Việt Nam sinh sống vào năm 2002 để tiện cho hoạt động nghệ thuật. Từ đó, anh đi lại giữa Mỹ và Việt Nam để thăm vợ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ với VnExpress: "Hàng năm, vào tháng 12, vợ tôi sẽ về Việt Nam thăm tôi, đến trước Tết lại về. Tính đến Tết năm nay, vợ chồng tôi đã sống trong cảnh xa nhau đã 15 năm. Thật ra, tôi vẫn về Mỹ 6-10 lần để tham gia các show ở hải ngoại mỗi năm. Những lần như thế, nhanh nhất thì vài ngày, còn lâu hơn được ba tuần. Cả năm có 365 ngày nhưng chúng tôi gần gũi thật sự chưa đến 30 ngày".

Trong suốt mười mấy năm một mình tại Việt Nam, Chí Tài thừa nhận cuộc sống có nhiều bất tiện. Khó khăn nhất chính là chuyện ăn uống, công việc bận rộn nên nam nghệ sĩ chỉ có thể ăn cơm hàng cháo chợ.

Dù ở xa nhau nhưng vợ chồng Chí Tài luôn gọi điện cho nhau mỗi ngày cũng như chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống với đối phương. Không ít lần nam danh hài gặp phải khó khăn, áp lực trong cuộc sống, chính bà xã là người luôn bên giúp anh vượt qua tất cả.

"Mỗi khi có gì mệt mỏi, tôi thường gọi cho cô ấy để thư giãn. Vợ tôi nhõng nhẽo còn hơn con gái 18 tuổi. Lúc nào cô ấy cũng nhỏ bé trong mắt tôi dù năm nay đã 58 tuổi", Chí Tài tâm sự.

Gặp nhiều cám dỗ nhưng không dám phản bội vợ

Trong nhiều năm sống xa vợ, Chí Tài bất ngờ thú nhận mình phải đối diện với rất nhiều cám dỗ và từng "lạc đường". Tuy nhiên, nam danh hài khẳng định bản thân biết cách kiềm chế cũng như thừa nhận không dám phản bội vợ.

Nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ: "Hiếm người phụ nữ nào chịu sống cảnh xa nhau nửa vòng Trái Đất thế này, suốt mười mấy năm trời. Đó là lý do tôi không dám phản bội vợ".

Bên cạnh đó, nam danh hài sinh năm 1958 cũng tiết lộ, bà xã là một người phụ nữ thông minh khi biết dùng phương pháp "lạt mềm buộc chặt" để giữ chồng.

Chí Tài cho biết: "Trong một mối quan hệ, nếu bạn càng siết chặt, đối phương càng có xu hướng vùng vẫy, muốn thoát vòng kìm kẹp. Nhưng một khi bạn nới lỏng, họ sẽ tự động lo sợ và luôn đặt câu hỏi vì sao đối phương lại dễ dãi với mình như thế".

Dù không có con cái cũng như phải sống xa nhau nhưng tình cảm của vợ chồng Chí Tài - Phương Loan vẫn bền chặt theo năm tháng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.