2 tuần sau sinh, Hồ Ngọc Hà lộ nhan sắc thật khi chưa chỉnh sửa, nhìn xuống vùng bụng mới choáng

Hậu trường 18/11/2020 10:32

Dù sinh con chưa lâu, nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thoải mái livestream làm việc. Nhan sắc và vóc dáng của bà mẹ 3 con khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ đoạn clip ngắn giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là nhan sắc qua camera của "nữ hoàng giải trí" khi chưa chỉnh sửa.

ca si ho ngoc ha

ca si ho ngoc ha 1
Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời sau 2 tuần sinh đôi - Ảnh: Internet

Dù sinh con chưa bao lâu nhưng nhan sắc của Hồ Ngọc Hà thật "không phải dạng vừa". Gương mặt của bà mẹ bỉm sữa vô cùng mịn màng, đường nét thanh thoát. Trong clip, cô diện áo thun đơn giản để lộ vóc dáng sau sinh. Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn, hoàn toàn không có biểu hiện nào của sự xộc xệch hay đầu bù tóc rối như những mẹ bỉm sữa khác.

ca si ho ngoc ha 3
Cô nhận được vô số lời khen từ hội mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet
ca si ho ngoc ha 4
Khoảnh khắc bé Subeo đến thăm 2 em song sinh gây xúc động - Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp song thai 1 trai 1 gái cho bạn trai Kim Lý vào ngày 4/11 vừa qua. Trước đó, cô giấu kín mọi thông tin bầu bí với mọi người. Mãi đến khi cận ngày sinh, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" mới công khai tin vui với công chúng.

Trong suốt quá trình mang thai và sau sinh, Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Kim Lý. Trong ngày nữ ca sĩ xuất viện, tài tử phim "Hương Ga" đã quỳ gối cầu hôn vô cùng xúc động. Bà mẹ ba con khóc như mưa và gật đầu đồng ý.

ca si ho ngoc ha 5
Theo một số thông tin, Kim Lý và Hà Hồ đã là vợ chồng hợp pháp từ đầu năm 2020 - Ảnh: Internet

Hiện cặp đôi đang nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và công chúng khắp nơi. Mọi người hi vọng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà sẽ sớm tổ chức một hôn lễ hoành tráng.

Thói quen thường xuyên của "Hoàng tử Nhà Trắng" Barron Trump khi đi cùng bố mẹ suốt 4 năm qua mà không mấy ai để ý tới

Thói quen thường xuyên của "Hoàng tử Nhà Trắng" Barron Trump khi đi cùng bố mẹ suốt 4 năm qua mà không mấy ai để ý tới

Thói quen đặc trưng của Hoàng tử Nhà Trắng suốt 4 năm qua đã khiến nhiều người có những suy đoán xung quanh để lý giải cho điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Lý và Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà sinh con ca sĩ Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026