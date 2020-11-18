2 tuần sau sinh, Hồ Ngọc Hà lộ nhan sắc thật khi chưa chỉnh sửa, nhìn xuống vùng bụng mới choáng

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ đoạn clip ngắn giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là nhan sắc qua camera của "nữ hoàng giải trí " khi chưa chỉnh sửa.

Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời sau 2 tuần sinh đôi - Ảnh: Internet

Dù sinh con chưa bao lâu nhưng nhan sắc của Hồ Ngọc Hà thật "không phải dạng vừa". Gương mặt của bà mẹ bỉm sữa vô cùng mịn màng, đường nét thanh thoát. Trong clip, cô diện áo thun đơn giản để lộ vóc dáng sau sinh. Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn, hoàn toàn không có biểu hiện nào của sự xộc xệch hay đầu bù tóc rối như những mẹ bỉm sữa khác.

Cô nhận được vô số lời khen từ hội mẹ bỉm sữa - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc bé Subeo đến thăm 2 em song sinh gây xúc động - Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp song thai 1 trai 1 gái cho bạn trai Kim Lý vào ngày 4/11 vừa qua. Trước đó, cô giấu kín mọi thông tin bầu bí với mọi người. Mãi đến khi cận ngày sinh, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" mới công khai tin vui với công chúng.