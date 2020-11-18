2 tuần sau sinh, Hồ Ngọc Hà lộ nhan sắc thật khi chưa chỉnh sửa, nhìn xuống vùng bụng mới choáng

Dù sinh con chưa lâu, nhưng ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thoải mái livestream làm việc. Nhan sắc và vóc dáng của bà mẹ 3 con khiến nhiều người xuýt xoa.
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Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ đoạn clip ngắn giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là nhan sắc qua camera của "nữ hoàng giải trí" khi chưa chỉnh sửa.
Dù sinh con chưa bao lâu nhưng nhan sắc của Hồ Ngọc Hà thật "không phải dạng vừa". Gương mặt của bà mẹ bỉm sữa vô cùng mịn màng, đường nét thanh thoát. Trong clip, cô diện áo thun đơn giản để lộ vóc dáng sau sinh. Có thể thấy, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn, hoàn toàn không có biểu hiện nào của sự xộc xệch hay đầu bù tóc rối như những mẹ bỉm sữa khác.
Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp song thai 1 trai 1 gái cho bạn trai Kim Lý vào ngày 4/11 vừa qua. Trước đó, cô giấu kín mọi thông tin bầu bí với mọi người. Mãi đến khi cận ngày sinh, giọng ca "Cả một trời thương nhớ" mới công khai tin vui với công chúng.
Trong suốt quá trình mang thai và sau sinh, Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Kim Lý. Trong ngày nữ ca sĩ xuất viện, tài tử phim "Hương Ga" đã quỳ gối cầu hôn vô cùng xúc động. Bà mẹ ba con khóc như mưa và gật đầu đồng ý.
Hiện cặp đôi đang nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và công chúng khắp nơi. Mọi người hi vọng Kim Lý và Hồ Ngọc Hà sẽ sớm tổ chức một hôn lễ hoành tráng.