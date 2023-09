Hai vợ chồng cụ Liên có 4 người con. Khi còn trẻ, cụ mưu sinh bằng nghề buôn bán trái cây ở chợ, còn chồng làm nghề thợ mộc. Sau khi nuôi các con khôn lớn và dựng vợ gả chồng những tưởng vợ chồng cụ sẽ sống an hưởng tuổi già cùng con cháu. Thế nhưng, tai họa cứ lần lượt kéo đến, khiến cụ chẳng được một ngày an yên.

Cụ bà Nguyễn Thị Liên (quê ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nay đã 71 tuổi nhưng hàng ngày vẫn đi nhặt ve chai kiếm từng đồng tiền lẻ chăm lo cho chồng (ông Lê Văn Phẻ, 78 tuổi) bị bệnh tai biến và con trai bị liệt do tai nạn lao động. Những đồng tiền lẻ chỉ đủ trang trải bữa ăn hàng ngày, khi con phải vào bệnh viện khám bệnh, người mẹ già phải chạy vay mượn ngược xuôi nhưng lại không có khả năng trả. Gặp chúng tôi, cụ bà nghẹn ngào tâm sự về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình.

Mọi khó khăn chưa dừng lại ở đó, năm 2013, chồng cụ bị tai biến, nguy kịch đến tính mạng. Lúc này, cụ Liên lại đứng ra vay mượn để lo cho chồng. Cụ Phẻ sau khi thoát khỏi cơn nguy kịch đã mất hoàn toàn khả năng lao động, đi đứng không được, phải nằm một chỗ. Bao nhiêu công việc trong nhà cũng như lao động kiếm tiền, chăm sóc cho hai cha con đều do một mình cụ Liên lo liệu.

Cụ bà đi lượm ve chai lo cho chồng con lâm bệnh nặng

Suốt nhiều năm qua, cụ Liên mưu sinh bằng nghề lượm ve chai để lo cho chồng con lâm bệnh nặng. Số tiền kiếm được mỗi ngày chỉ được vài chục nghìn nhưng vẫn phải dùng tiết kiệm để trả nợ. Cụ kể trong nước mắt: "Tôi đi nhặt ve chai mỗi ngày cũng kiếm được 50 nghìn, tiền kiếm được tôi dành để mua gạo một ít, còn một ít mua rau, cá, số tiền thừa tôi để dành mua thuốc uống mỗi khi trái gió trở trời hay trả nợ.

Các con tôi đã lập gia đình, nhưng đứa nào cũng nghèo khó, tiền cũng chỉ đủ lo cho vợ con. Khi nào có dư, con cho tôi 200 - 300 nghìn cũng mừng rồi".

Số tiền kiếm được từ công việc nhặt ve chai chỉ được vài đồng, đủ để mua gạo và ít thịt cá - Ảnh: Nguyệt Minh

Mỗi buổi sáng, cụ chăm sóc cho chồng con rồi đi lên tuyến xe bus đến chợ Tân Hưng và các vùng lân cận để nhặt ve chai. Bữa trưa của cụ bà 71 tuổi là một ít bánh mì hay bất cứ thứ gì có thể ăn cho no qua bữa. Sau ngày dài mệt nhoài, cụ ngồi lên chuyến xe bus trở về nhà chăm lo cho chồng con.

Số tiền vay mượn chạy chữa cho chồng lên đến hàng chục triệu là gánh nặng trên đôi vai cụ bà. Trong khi đó, cụ Liên tiết kiệm, dành dụm mãi cũng không đủ để trả nợ. Năm ngoái, để mua thuốc thang cho chồng con, cụ đã mượn nóng của người ta 1 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa có khả năng trả được.

Hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Liên khiến ai cũng thấy xót thương - Ảnh: Nguyệt Minh

"Tôi nay đã 71 tuổi, chân tay cũng rã rời, trở trời là ê nhức khắp người. Khi người ta đã an hưởng tuổi già thì tôi đi nhặt ve chai, kiếm từng đồng bạc lẻ nuôi chồng con. Đêm về mình tôi ê nhức mình mẩy nhưng cũng chẳng biết than với ai. Đời tôi khổ thì cũng đã khổ rồi nên không còn than thân trách phận, chỉ cầu mong được mạnh khỏe, không bị bệnh đau để còn lo lắng, chăm sóc cho chồng và con trai. Điều tôi sợ nhất bây giờ là dù đã cố gắng lượm ve chai từ sáng đến chiều, nhưng tiền kiếm được vẫn không đủ để trả nợ. Thiếu người ta 1 triệu tiền nóng, tôi cứ tiết kiệm từng 1000 đồng, 2000 đồng bạc lẻ cả năm nay mà vẫn chưa đủ" - Cụ Liên nói trong nước mắt.

Bà Liên bên người chồng bị tai biến mạch máu não, mất hoàn toàn khả năng lao động

Hoàn cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Liên khiến ai cũng thấy xót thương. Khi những ông bà cụ khác đã an hưởng tuổi già cùng con cháu thì cụ phải bươn chải nắng mưa đi nhặt ve chai mưu sinh. Thế nhưng, chẳng dám than trách với ai một lời, cụ cứ cố gắng làm việc tích cóp từng đồng trả nợ và mong sẽ mãi chăm lo chu toàn cho chồng con.

“

