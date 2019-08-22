Năm 2016, chị Xuân sinh bé Nguyễn Thanh Thúy (4 tuổi). Sau 6 tháng nghỉ thai sản, chị Xuân tiếp tục đi làm công nhân, làm từ sáng đến tối mới về nên gửi bé Thúy cho bà ngoại chăm sóc. Tháng 4/2018, khi đi làm về, chị Xuân thấy hai chân của con bị sưng, đi không được. Đồng thời, trên người bé xuất hiện 2 cục u hạch rất lớn. Chị vội đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM khám, sau khi xét nghiệm và hội chẩn, bác sĩ cho biết không thể mổ 2 cục hạch. Sau đó, bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu, tủy đồ và kết luận ung thư máu, chuyển bệnh nhân qua bệnh viện Ung Bướu để điều trị.

Những bệnh nhân trong căn phòng 301, khu B, bệnh viện Ung bướu TP.HCM ai cũng biết đến hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con chị Trần Thị Lệ Xuân (31 tuổi, quê ở ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). Nhìn con gái đau đớn, chị Xuân buồn rầu, rơi nước mắt tâm sự về hoàn cảnh ngặt nghèo của hai mẹ con.

"Người mẹ nào cũng mong con mình khỏe mạnh. Đi làm về thấy con cười đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà con tôi mới 19 tháng tuổi đã mắc bệnh ung thư máu. Cuộc đời con sao mà ngắn ngủi, còn chưa biết nói đã mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi dẫu nghèo, không tiền, không bạc nhưng sao đành lòng nhìn con đau đớn" - Chị Xuân kể, ầng ậng nước mắt.

Nghe tin con gái mới 19 tháng tuổi đã bị ung thư máu, chị Xuân gục ngã. Gia đình lại nghèo, đi chị đi làm công nhân chỉ được mức lương 3 cọc 3 đồng, việc cứu lấy mạng sống cho bé Thúy tưởng chừng như vô vọng. Thế nhưng, người mẹ tự dặn mình dẫu có nghèo khổ, phải làm bất cứ nghề gì hay thậm chí phải đi xin ăn, chị cũng cam lòng làm để cứu lấy đứa con thơ.

Người mẹ đi xin ăn, dành dụm tiền cứu con

Từ khi con lâm bệnh nặng, một mình chị Xuân lặn lội ẳm bồng con đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để khám, xét nghiệm và chữa trị. Hành trình Long An - Sài Gòn đã trở nên quen thuộc với hai mẹ con. Nhưng khó khăn mấy chị cũng chịu được, điều khốn khó nhất chính là chị không có tiền đóng viện phí và vô thuốc cho con.

Chị Xuân ứng trực chăm sóc con từ khi ở nhà đến trên giường bệnh

Con gái lâm bệnh nặng, chị Xuân nghỉ làm công nhân, ở nhà ứng trực chăm con. Người trong vùng ai thuê nhổ cỏ, hái rau hay phụ bán hàng, chị đều hăng hái đi làm với hy vọng được có được ít tiền mua sữa cho con, nếu có dư thì để dành đóng tiền viện phí và thuốc men. Cứ thế, mỗi khi con cảm thấy hơi đỡ mệt trong người, chị lại đi làm quần quật cả ngày từ sáng đến khuya.

Khi nhắc đến ba, bé Thúy khóc trong vô thức

"Tôi và ba bé Thúy được mai mối và nên duyên vợ chồng. Cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc. 1 tháng trước khi bé Thúy lâm bệnh, vợ chồng có xích mích, anh về nhà cha mẹ.

Khi con bệnh, tôi có báo anh biết nhưng anh không ngó ngàng, quan tâm chăm sóc. Thậm chí một lời hỏi thăm hay 1 hộp sữa anh cũng không cho bé. Tôi với anh dẫu có gì thì cũng mong khi thấy con bệnh nặng thế này, anh có một lời hỏi han để bé được vui.

Những lúc vô thuốc hay con lâm vào tình trạng nguy kịch, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Mọi người trong phòng bệnh phụ tôi chăm sóc con, lau người cho bé, người thì an ủi động viên. Nhưng chồng tôi, cha của bé thì không đến thăm một lần nào.

Đã hơn 1 năm nay, tôi chạy vay mượn khắp nơi cứu chữa cho con, còn anh thì sống bên nhà cha mẹ như không hay biết gì. Tôi càng nghĩ càng thương cho con, lâm bệnh nặng như vậy mà cha còn tệ bạc. Bây giờ, dẫu có phải đi xin ăn tôi cũng làm để có tiền lo cho đứa con mình dứt ruột sinh ra" - Chị Xuân khóc nức nở.

Clip: Chị Xuân dỗ dành khi bé Thúy khóc vì bứt rứt khó chịu trong người

Vợ chồng đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Khi con lâm bệnh, chị không có mảnh đất nhỏ hay ngôi nhà để cầm cố. Bà ngoại thương tình cầm cố ngôi nhà lấy tiền đóng viện phí và vô thuốc than, truyền máu cứu cháu. Nhưng rồi tiền cũng cạn kiệt, mạng sống của bé Thúy lại đứng trước lâm nguy.

Không đành nhìn con chết dần chết mòn, chị Thúy đi mượn tiền nóng để chạy chữa, chỉ mong giành lại con từ bàn tay tử thần. Số nợ nhân "lãi mẹ lãi con", chị lại xin khất từ ngày này sang ngày khác, còng lưng làm ngày làm đêm để trả.

Những lúc túng quẫn, con sốt, toàn thân ê nhức, chị Thúy liên tục ngồi ở nhà ẳm con trên tay mà không có một đồng bắt xe đưa bé lên bệnh viện Ung Bướu. Khốn cùng, chị đã ôm con đi xin ăn, chỉ mong có vài đồng, bắt được chuyến xe lên bệnh viện để con được cứu chữa. Đến hiện tại, chị đã vay mượn từ người quen biết, bà con hàng xóm láng giếng cho đến họ hàng thân thuộc, thậm chí vay tiền nóng để lo cho con gái. Nhưng tiền bao nhiêu cũng hết, chị không còn biết phải xoay sở ra sao. Giờ đây, người mẹ chỉ biết ngồi nhìn con, nén tiếng thở dài mà nước mắt cứ tuôn trào.

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