Cứ mỗi khi nhắc đến bệnh quái ác của con gái Lưu Thị Hồng Phương, 10 tuổi, chị Trương Thị Tươi lại trào nước mắt. Các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cũng không kìm được xúc động khi kể về cô bé ở huyện Nho Quan này.

Chị Tươi kể, cách đây 3 năm, bé bỗng dưng phát bệnh tim. Bệnh tim chưa thuyên giảm thì bé lại kêu đau chân. Khi sờ vào chân bé còn thấy cục u nhỏ. Cả gia đình suy sụp khi các bác sỹ của Bệnh viện K chẩn đoán bé Phương bị ung thư xương. Dù gia cảnh khó khăn nhưng bố mẹ bé vẫn quyết tâm đưa con đi khắp nơi điều trị.

Bé Phương có khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Bất hạnh thay, bé lại mang căn bệnh ung thư xương. Căn bệnh quái ác hành hạ khiến bé Phương thở khó nhọc với khối u khổng lồ chiếm gần hết cơ thể gầy tọp.

Khối ung thư xương khổng lồ chiếm gần như toàn bộ cơ thể gầy gò của bé Phương. Ảnh: N.D

Từ một cô bé lanh lợi, xinh đẹp, Phương đã phải ăn nằm một chỗ vì tế bào tế bào ung thư đã khiến bé phải cắt toàn bộ chân trái. Gia đình bé cũng kiệt quệ sau những tháng ngày cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Tuy nhiên, kể cả khi đã cắt toàn bộ chân trái, khối u quái ác vẫn không buông tha. Từ chỗ chỉ là cục u nhỏ, nó đã phát triển thành khối u khổng lồ, chiếm gần như toàn bộ cơ thể của cô bé.

Câu hỏi nhói lòng “Bao giờ con được về nhà?”

Điều khiến ai cũng khâm phục là dù phải trải qua rất nhiều lần điều trị hóa chất, cắt chân, bàn tay gầy guộc, xanh xao phải chịu bao nhiêu mũi tiêm truyền, song bé Phương vẫn rất lạc quan, vui vẻ. Những lúc tỉnh táo, Phương hay pha trò, cười đùa.

Câu hỏi "Bao giờ con được về nhà" của bé Phương khiến mẹ đau đớn rơi nước mắt. Ảnh: N.D

Tâm can người mẹ ngổn ngang trăm mối tơ vò khi nhìn đứa con bé bỏng. Một bên lo con cái bệnh tật, một bên lại lo tiền chữa trị. Bởi từ ngày con mắc bệnh, chị không thể đi làm. Mọi chi phí, chi tiêu đều phải nhờ bố Phương chạy vạy. Trong khi, bố của em chỉ là một thợ phụ hồ, vừa kiếm tiền lo viện phí vừa chăm sóc hai đứa con ở nhà, một bé đang học lớp ba và một bé mới lên ba tuổi.

Chị Tươi rớt nước mắt mỗi khi nhìn con đau đớn thở khó nhọc. Chị ước giá như mình có thể chịu đau đớn thay cho con gái bé bỏng.

Điều khiến chị không khỏi chạnh lòng là phải chứng kiến tuổi thơ của con bị vùi trong bệnh viện, thay vì cắp sách tới trường, vui vẻ nô đùa như các bạn.

“Bao giờ con được về nhà?”. Câu hỏi nhói lòng của con như cứa vào từng khúc ruột người mẹ đang bất lực trong hành trình cùng con chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.