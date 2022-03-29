Chế độ ăn kiêng trọn đời Mayo Clinic Diet có giúp bạn giảm cân không?

Dưới đây là tóm tắt về chế độ ăn uống, bao gồm các giai đoạn, thực phẩm, ưu và nhược điểm của nó.

Mayo Clinic là một tổ chức phi lợi nhuận được đánh giá cao điều hành các trung tâm y tế học thuật trên toàn quốc tập trung vào thực hành lâm sàng, giáo dục và nghiên cứu tích hợp. Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic đã được nghiên cứu kỹ càng và không phải là một chế độ ăn kiêng lỗi mốt, hứa hẹn sẽ giúp bạn giảm cân đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn.

Mayo Clinic Diet là một chương trình quản lý cân nặng dài hạn được tạo ra bởi đội ngũ chuyên gia giảm cân tại Mayo Clinic. Không có loại thực phẩm nào bị cấm hoàn toàn trong chế độ này. Thay vào đó, mục tiêu là giáo dục những người tham gia cách lựa chọn thực phẩm chất lượng, ăn theo khẩu phần thích hợp và tập thể dục thường xuyên.

Các giai đoạn của chế độ ăn kiêng Mayo Clinic

Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1

Giai đoạn đầu tiên kéo dài 2 tuần và hứa hẹn sẽ giúp bạn giảm tới 4,5kg. Ý tưởng là bắt đầu giảm cân một cách lành mạnh mà không liên quan đến việc thiếu thốn, bỏ đói hoặc loại trừ không lành mạnh.

Trong 2 tuần đầu tiên này, những người tham gia được khuyến khích nhận ra những lựa chọn chế độ ăn uống kém và những thói quen xấu khác của họ, chẳng hạn như: Ăn các sản phẩm có thêm đường, ăn khi xem truyền hình, đi ăn ngoài thường xuyên, ăn nhẹ các loại thực phẩm khác ngoài trái cây và rau quả.

Trong Giai đoạn 1, chế độ ăn kiêng được cấu trúc để giúp bạn phát triển 5 thói quen lành mạnh và lâu dài như sau:

Ăn sáng cân bằng hàng ngày

Ăn ít nhất bốn phần rau và trái cây mỗi ngày

Chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì carbohydrate đã qua chế biến

Tập trung vào chất béo lành mạnh, không bão hòa như dầu ô liu và hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa

Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày

Giai đoạn đầu tiên cũng khuyến khích bạn tránh tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn và ghi nhật ký về thức ăn nạp vào và tần suất hoạt động.

Giai đoạn 2

Trong giai đoạn 2, bạn sẽ tiếp tục áp dụng những thói quen lành mạnh này để tiếp tục giảm khoảng 1kg mỗi tuần cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Giai đoạn 2 cũng là lúc bạn học cách duy trì cân nặng hợp lý.

Bạn có thể ăn gì?

Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic dựa trên một kim tự tháp cân nặng lành mạnh, giúp bạn quản lý năng lượng nạp vào cơ thể để giảm cân mà không cảm thấy quá đói. Nó giúp bạn ăn cân bằng các sản phẩm tươi sống, protein, sữa ít béo, chất béo không bão hòa lành mạnh và thậm chí một lượng nhỏ đồ ngọt.

Phần đáy của kim tự tháp bao gồm trái cây, rau quả và hoạt động thể chất. Khi bạn di chuyển lên từ lớp nền, carbohydrate - đặc biệt là ngũ cốc nguyên hạt và rau củ nhiều tinh bột - sẽ tạo nên lớp tiếp theo. Tiếp theo là protein nạc và sau đó là chất béo không bão hòa, chẳng hạn như các loại hạt và dầu ô liu. Điểm nhỏ ở trên cùng được dành cho đồ ngọt.

Hầu hết các loại thực phẩm nằm ở đáy của kim tự tháp và hạn chế ăn các loại thực phẩm ở gần đỉnh. Thực phẩm lành mạnh thường phù hợp với kim tự tháp là:

Các dạng trái cây và rau quả nguyên chất, chưa qua chế biến; ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và yến mạch, quả hạch, đậu, cá, gà.

Các thực phẩm cần tránh

Mặc dù không có nhóm thực phẩm nào hoàn toàn bị giới hạn trong chế độ ăn kiêng này, nhưng những người theo dõi được khuyến khích tránh thực phẩm chế biến sẵn, chẳng hạn như: Hỗn hợp đồ ăn nhẹ, thanh ngũ cốc, thức ăn nhanh, bữa ăn đóng gói, các loại ngũ cốc trắng và tinh chế như mì ống và vỏ bánh pizza làm bằng bột mì trắng, gạo trắng và bánh nướng đóng gói; nước ngọt, sữa chua có hương vị, kẹo; thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như thịt chế biến (thịt xông khói, xúc xích, xúc xích)

Bạn cũng nên hạn chế uống rượu trong chế độ ăn kiêng này.

Lợi ích của Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic

1. Nó có thể giúp bạn giảm cân

Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic bắt nguồn từ các khuyến nghị y tế và khoa học vững chắc để giảm cân. Chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng, khuyến khích một lối sống lành mạnh tổng thể.

Nó không làm dấy lên bất kỳ dấu hiệu đỏ của "chế độ ăn kiêng lỗi mốt" nào vì không khuyến khích những người tham gia nhịn ăn, loại bỏ toàn bộ nhóm thực phẩm nào đó hoặc sử dụng chất bổ sung để giảm cân. Thay vào đó, chế độ ăn kiêng tạo ra những thói quen lành mạnh liên quan đến việc lựa chọn chế độ ăn uống và lối sống của từng người, đồng thời giúp họ loại bỏ những thói quen không lành mạnh. Và nó ủng hộ phương pháp giảm cân chậm và ổn định, an toàn và bền vững hơn giảm cân nhanh chóng.

Bạn có thể giảm một lượng cân đáng kể trong hai tuần đầu tiên - từ 6 đến 10 pound, tùy thuộc vào trọng lượng ban đầu và cam kết với kế hoạch của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phần lớn trong số này sẽ là trọng lượng nước, thường được giảm khi bắt đầu kế hoạch ăn kiêng. Sau đó, bạn nên tiếp tục giảm mỡ dần dần - khoảng 1 đến 2 pound mỗi tuần - cho đến khi bạn đạt được cân nặng mục tiêu.

2. Có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh

Ngoài giảm cân, chế độ ăn kiêng này còn nhằm mục đích cải thiện sức khỏe tổng thể. Theo một chế độ ăn kiêng bao gồm nhiều trái cây và rau quả (như Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic) có thể giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, ung thư và tử vong sớm, theo một phân tích tổng hợp tháng 2 năm 2017 trên Tạp chí Quốc tế của Dịch tễ học.

Bằng cách giúp bạn giảm cân, chế độ ăn này cũng có thể làm giảm các triệu chứng của các bệnh liên quan đến thừa cân hoặc béo phì, chẳng hạn như chứng ngưng thở khi ngủ và huyết áp cao.

3. Khuyến khích tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để đạt được và duy trì cân nặng hợp lý. Theo một vài nghiên cứu, tập thể dục suốt đời có giúp bạn có tuổi thọ khỏe mạnh lâu hơn và trì hoãn sự khởi phát của 40 bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tiểu đường và bệnh tim.

4. Tương đối dễ theo dõi

Không giống như một số chương trình ăn kiêng khác, chương trình này không yêu cầu tính lượng calo, căn chỉnh vĩ mô hoặc tính toán số gam chất béo hoặc carbohydrate.

Những rủi ro tiềm ẩn và thách thức của chế độ ăn kiêng Mayo Clinic

1. Bạn có thể cần điều chỉnh khẩu vị của mình

Mặc dù chế độ ăn kiêng này khá bổ dưỡng, nhưng nếu bạn không quen ăn nhiều trái cây và rau quả và bạn thấy chúng kém ngon miệng, thì Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic có thể khó theo đuổi.

2. Có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa ngắn hạn

Việc bổ sung chất xơ trong chế độ ăn uống từ ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau quả có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa của bạn tạm thời. Bạn có thể hơi đầy hơi và chướng bụng hơn bình thường khi thích nghi với lựa chọn thực phẩm mới.

3. Không có gì là dễ dàng

Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic dạy bạn trở nên có trách nhiệm với việc giảm cân của chính mình. Điều này có nghĩa là mua sắm thực phẩm lành mạnh, nghiên cứu công thức nấu ăn và tự nấu các bữa ăn cho riêng bạn. Thêm vào đó, bạn sẽ phải tập luyện trong hầu hết các ngày, điều này có thể là một thách thức nếu bạn chưa quen.

4. Bạn sẽ cần tìm hiểu về kích cỡ khẩu phần

Một nhược điểm có thể có khác của chế độ ăn kiêng là cần phải chú ý đến kích thước khẩu phần. Bạn không bắt buộc phải tính lượng calo, nhưng chế độ ăn uống cung cấp các khẩu phần trái cây, rau, carbohydrate và protein cụ thể tùy theo cân nặng ban đầu của bạn. Bạn không tính đến các chất dinh dưỡng cụ thể, nhưng bạn phải chú ý đến các khẩu phần và không thể ăn quá nhiều những gì bạn muốn dù cho đó là thực phẩm tốt cho sức khỏe.

Lời kết

Bất kỳ ai đang tìm kiếm một kế hoạch giảm cân dinh dưỡng, vững chắc sẽ mang lại kết quả lâu dài đều có thể hưởng lợi từ Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic. Tuy nhiên, chương trình không dành cho những người muốn giảm cân nhanh chóng.

Vì kế hoạch ăn kiêng đòi hỏi nhiều hoạt động thể chất, bất kỳ ai ít vận động hoặc những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nên cân nhắc trước khi bắt đầu kế hoạch. Ban đầu, bạn có thể cần phải thận trọng hơn với thói quen tập thể dục của mình và chỉ nên tập luyện vừa phải.

Theo Live Strong