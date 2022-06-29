5 lý do khiến bạn dù ăn ít, tập nhiều nhưng không thể giảm cân

Giảm cân 29/06/2022 03:55

Rất nhiều người muốn giảm cân, nhưng hầu như nhiều người không tạo ra các mẫu hành vi nhất quán để giúp họ làm như vậy. Thực tế có năm lý do chính khiến mọi người không thể giảm cân, ngay cả khi họ đến phòng tập thể dục mỗi ngày.

Rất nhiều người muốn giảm cân, nhưng hầu như nhiều người không tạo ra các mẫu hành vi nhất quán để giúp họ làm như vậy. Thực tế có năm lý do chính khiến mọi người không thể giảm cân, ngay cả khi họ đến phòng tập thể dục mỗi ngày. Vậy bạn có đang mắc phải 5 lỗi lớn sau đây không? Hãy cùng tìm hiểu.

5 lý do khiến bạn dù ăn ít, tập nhiều nhưng không thể giảm cân - Ảnh 1
5 lý do khiến bạn không thể giảm cân

Bạn không ăn đủ

Tôi biết bạn đang nghĩ gì, "Làm sao đây lại là vấn đề của tôi ?!" Khi bạn ngừng nạp năng lượng cho cơ thể trong một khoảng thời gian, cơ thể bạn sẽ khoác lên mình bộ quân trang ẩn dụ và sẵn sàng cho khu vực chiến đấu. Thay vì đốt cháy chất béo cơ thể bạn thực sự tích trữ nhiều tế bào mỡ hơn cho bất kỳ loại thức ăn nào bạn chọn đưa vào cơ thể. Vì vậy, sau thời gian cố gắng giảm cân, bạn thực sự nhận được nhiều hơn những gì bạn đã làm trước đó.

Bạn ăn quá nhiều thức ăn tốt cho sức khỏe

Nhưng nó tốt cho sức khỏe, phải không? Đúng, có và không. Thực phẩm lành mạnh chắc chắn là tốt cho sức khỏe, nhưng nên ăn một cách cân đối, bởi vì quá nhiều bất cứ thứ gì cũng không có lợi cho sức khỏe. Quá nhiều táo sẽ không khiến bạn phải đi khám sức khỏe tổng quát hoặc đến gặp nha sĩ sáu tháng một lần. Mọi thứ phải được ở mức độ vừa phải

Bạn mất tập trung khi ăn

Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ và ở thời đại này, chúng ta hầu như không có thời gian cho việc gì khác ngoài việc dán mắt vào màn hình. Nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn uống vô độ dẫn đến tăng cân, bởi vì chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn và cảm thấy ít hài lòng hơn. Vì vậy, khi bạn đang ăn, hãy cố gắng đảm bảo rằng đó là tất cả những gì bạn đang làm. Đừng xem phim, lướt liên tục trên Facebook hoặc Instagram và nhất định tránh nói chuyện điện thoại.

5 lý do khiến bạn dù ăn ít, tập nhiều nhưng không thể giảm cân - Ảnh 2
Bạn mất tập trung khi ăn

Bạn bù đắp quá nhiều cho các bài tập

Khi bạn hoàn thành cuộc chạy bộ, bạn có cảm thấy như vừa hoàn thành một điều thật tuyệt vời không? Trên thực tế, tôi cảm thấy rất tốt và hoàn thành xuất sắc đến nỗi tôi tin rằng mình xứng đáng được thưởng thức một cốc bia lạnh và một chiếc bánh pizza nóng hổi! Tất cả chúng ta đều có lỗi khi làm khổ bản thân nhiều hơn một chút so với mức chúng ta đã đốt cháy trong quá trình tập luyện. Chúng ta cần hiểu rằng lượng chất béo mà chúng ta đốt cháy trên máy chạy bộ có thể vẫn không đủ để bù đắp những thiệt hại của việc chế biến thức ăn vặt.

Bạn không biết tại sao bạn muốn giảm cân

Không phải lúc nào những giọng nói đó cũng hiện lên trong đầu chúng ta? Trước khi bạn có thể đạt được bất cứ điều gì, có thể là thử thách giảm cân, nhiệm vụ giặt quần áo hoặc cuộc chiến để kiên nhẫn hơn với con của bạn, bạn cần phải 'muốn'. Quyết định rằng bạn muốn khỏe mạnh hơn, và bạn muốn sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, rồi biến quyết định đó thành hành động. Bạn sẽ giảm cân trước khi bạn biết điều đó.

5 lý do khiến bạn dù ăn ít, tập nhiều nhưng không thể giảm cân - Ảnh 3
Bạn không biết tại sao bạn muốn giảm cân
Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Hiểu biết cơ thể của bạn là cách tốt nhất để lựa chọn chế độ ăn uống phù hợp

Nếu bạn đã thử rất nhiều chế độ ăn kiêng nhưng chúng không hiệu quả với bạn, có thể là do cơ thể bạn đang hoạt động hơi khác so với những người khác. Khi đó, việc áp dụng chế độ ăn uống tiêu chuẩn sẽ không có tác dụng phù hợp với bạn và có thể có tác dụng ngược lại bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   5 lý do khiến bạn không thể giảm cân tiêu thụ quá nhiều thức ăn tốt cho sức khỏe mất tập trung khi ăn

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng