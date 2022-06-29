5 lý do khiến bạn dù ăn ít, tập nhiều nhưng không thể giảm cân

Rất nhiều người muốn giảm cân, nhưng hầu như nhiều người không tạo ra các mẫu hành vi nhất quán để giúp họ làm như vậy. Thực tế có năm lý do chính khiến mọi người không thể giảm cân, ngay cả khi họ đến phòng tập thể dục mỗi ngày. Vậy bạn có đang mắc phải 5 lỗi lớn sau đây không? Hãy cùng tìm hiểu.

Tôi biết bạn đang nghĩ gì, "Làm sao đây lại là vấn đề của tôi ?!" Khi bạn ngừng nạp năng lượng cho cơ thể trong một khoảng thời gian, cơ thể bạn sẽ khoác lên mình bộ quân trang ẩn dụ và sẵn sàng cho khu vực chiến đấu. Thay vì đốt cháy chất béo cơ thể bạn thực sự tích trữ nhiều tế bào mỡ hơn cho bất kỳ loại thức ăn nào bạn chọn đưa vào cơ thể. Vì vậy, sau thời gian cố gắng giảm cân, bạn thực sự nhận được nhiều hơn những gì bạn đã làm trước đó.

Nhưng nó tốt cho sức khỏe, phải không? Đúng, có và không. Thực phẩm lành mạnh chắc chắn là tốt cho sức khỏe, nhưng nên ăn một cách cân đối, bởi vì quá nhiều bất cứ thứ gì cũng không có lợi cho sức khỏe. Quá nhiều táo sẽ không khiến bạn phải đi khám sức khỏe tổng quát hoặc đến gặp nha sĩ sáu tháng một lần. Mọi thứ phải được ở mức độ vừa phải

Bạn mất tập trung khi ăn

Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ và ở thời đại này, chúng ta hầu như không có thời gian cho việc gì khác ngoài việc dán mắt vào màn hình. Nghiên cứu đã chứng minh rằng ăn uống vô độ dẫn đến tăng cân, bởi vì chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn và cảm thấy ít hài lòng hơn. Vì vậy, khi bạn đang ăn, hãy cố gắng đảm bảo rằng đó là tất cả những gì bạn đang làm. Đừng xem phim, lướt liên tục trên Facebook hoặc Instagram và nhất định tránh nói chuyện điện thoại.

Bạn mất tập trung khi ăn

Bạn bù đắp quá nhiều cho các bài tập

Khi bạn hoàn thành cuộc chạy bộ, bạn có cảm thấy như vừa hoàn thành một điều thật tuyệt vời không? Trên thực tế, tôi cảm thấy rất tốt và hoàn thành xuất sắc đến nỗi tôi tin rằng mình xứng đáng được thưởng thức một cốc bia lạnh và một chiếc bánh pizza nóng hổi! Tất cả chúng ta đều có lỗi khi làm khổ bản thân nhiều hơn một chút so với mức chúng ta đã đốt cháy trong quá trình tập luyện. Chúng ta cần hiểu rằng lượng chất béo mà chúng ta đốt cháy trên máy chạy bộ có thể vẫn không đủ để bù đắp những thiệt hại của việc chế biến thức ăn vặt.

Bạn không biết tại sao bạn muốn giảm cân

Không phải lúc nào những giọng nói đó cũng hiện lên trong đầu chúng ta? Trước khi bạn có thể đạt được bất cứ điều gì, có thể là thử thách giảm cân, nhiệm vụ giặt quần áo hoặc cuộc chiến để kiên nhẫn hơn với con của bạn, bạn cần phải 'muốn'. Quyết định rằng bạn muốn khỏe mạnh hơn, và bạn muốn sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, rồi biến quyết định đó thành hành động. Bạn sẽ giảm cân trước khi bạn biết điều đó.