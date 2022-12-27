5 bí kíp giữ dáng nuột nà như các mỹ nhân màn ảnh Hoa Ngữ trong mùa lễ hội  

Không phải ngẫu nhiên mà các mỹ nhân Hoa Ngữ lại có thể sở hữu cơ thể hấp dẫn đến vậy. Sự thật là hầu như họ cũng giống như chúng ta, đều cần xây dựng chế độ ăn uống và tập tành hợp lý để giữ được body hoàn hảo. Dưới đây là 5 bí kíp giảm cân từ hội mỹ nhân xứ Trung mà bạn có thể dễ dàng áp dụng hàng ngày để giữ dáng thon thả vào mùa lễ hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba thường uống một cốc nước lọc trước khi bắt đầu bữa ăn. Việc này sẽ tạo cảm giác nhanh no, giảm thiểu hấp thụ thức ăn, hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, cô vẫn sẽ ăn đầy đủ 3 bữa 1 ngày nhưng sẽ tập trung vào các món rau để giúp bổ sung vitamin, chất xơ và hạn chế tiêu thụ thức ăn có chứa nhiều dầu, mỡ. Bên cạnh đó, trong ngày, cô cũng lưu ý uống đủ 1,5 – 2l nước để giúp cơ thể được cung cấp đủ nước, giữ dáng thon thả và làn da mịn màng.

Uống đủ nước mỗi ngày có rất nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe , đặc biệt là khi bạn đang giảm eo và giảm cân. Chất dinh dưỡng và khoáng chất trong cơ thể được hòa tan trong nước rồi theo máu dẫn đi nuôi khắp cơ thể, từ đó giúp thúc đẩy oxy trong máu, đảm bảo chức năng cơ bắp và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nên nhớ uống nước sau mỗi 30'.

2. Dương Mịch - Uống sữa tách béo, ăn salad mà không thêm nước sốt

Trong chế độ ăn uống hàng ngày, Dương Mịch sẽ chú trọng tránh xa những thực phẩm có nhiều chất béo, dễ gây tăng cân. Khi uống sữa, cô sẽ chọn sữa tách béo, không đường. Còn với salad, cô sẽ chọn ăn những loại rau quả nhiều nước, có vị ngọt tự nhiên để tránh phải thêm nước sốt. Các loại nước sốt bán sẵn thường có chứa nhiều gia vị, chất béo, đường, muối dễ gây tăng cân. Do đó, nữ diễn viên sẽ tránh thêm những loại nước sốt này vào salad.

Ảnh minh họa: Internet

3. Triệu Lệ Dĩnh - Tránh các món ăn dầu mỡ và nhiều gia vị

Thực phẩm nhiều dầu mỡ thường chứa nhiều calo và nhiều chất béo không lành mạnh, như chất béo chuyển hóa có liên quan đến tăng cân và béo phì. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ có liên quan đến nguy cơ tăng cân cao hơn. Điều này đặc biệt đúng khi sử dụng dầu thực vật, làm tăng hàm lượng chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa trong thực phẩm.



Ảnh minh họa: Internet

Với các món ăn, Triệu Lệ Dĩnh sẽ tập trung vào những món luộc, hấp; cố gắng tránh những món chiên, rán, xào nhiều dầu mỡ. Ngoài ra, khi nấu ăn cô cũng hạn chế cho quá nhiều gia vị như đường, muối, bột ngọt để hạn chế tích nước, dễ gây tăng cân.

4. Triệu Lộ Tư - Ăn nhiều rau

Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa ăn hàng ngày, Triệu Lộ Tư sẽ chú trọng ăn thật nhiều rau. Các loại rau sẽ giúp cô bổ sung vitamin và chất xơ, ngừa lão hóa và giữ dáng thon thả. Nữ diễn viên có "chỉ tiêu" ăn 1 bát lớn rau trong mỗi bữa ăn, việc này cũng giúp cô có cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều các loại tinh bột và chất béo khác. Bên cạnh rau xanh, cô cũng có thể bổ sung thêm các loại nước ép, sinh tố để tránh nhàm chán.

5. Ngu Thư Hân - Thường xuyên tập luyện

Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên là ngoại trừ thay đổi cách sinh hoạt, cải thiện thói quen xấu nhưng không thể bỏ qua vấn đề tập luyện. Tập luyện giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể và giúp săn chắc cơ bắp, chứ không chỉ để giảm cân.

Các bài tập quen thuộc trong giờ thể dục có thể giúp bạn:

- Cardio kết hợp HIIT VD: vừa chạy, vừa đi bộ

- Chạy bộ tại chỗ

- Chạy nâng cao đùi

- Hít đất kết hợp bật nhảy

- Nhảy cóc.