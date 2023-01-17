3 thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn buổi tối: Vừa giúp người nhẹ bẫng lại hỗ trợ giảm bớt mỡ nội tạng

Giảm cân 17/01/2023 17:04

Hiệu quả giảm cân phụ thuộc 70% vào ăn uống và 30% vào tập luyện. Muốn giảm cân bạn không nên nhịn ăn tối mà hãy ăn 3 thực phẩm này.

Ngô luộc

Buổi tối ăn ngô luộc có rất nhiều lợi ích. Ngô luộc có vị ngọt và dẻo, dùng làm lương thực chính cũng là một lựa chọn tốt. Trong 100g ngô luộc có chứa 96 calo nhưng có tới 73% là nước và 2,4g chất xơ. Chính vì vậy, chỉ cần ăn một bắp ngô, bạn cũng cảm thấy no bụng và giảm các cơn thèm ăn.

Bên cạnh đó, ngô cũng là loại ngũ cốc có ít chất béo nên ăn ngô luộc sẽ không lo bị tăng số lượng mỡ trên cơ thể. Ngoài ra, ngô chứa nhiều vitamin và các chất vi lượng khác giúp tăng cường tiêu hóa, trao đổi chất, giảm cholesterol. Từ đó hỗ trợ đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Ngô luộc cũng giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể trong quá trình giảm cân. Món ngô luộc hoặc các món chế biến từ ngô luộc như salad ngô cũng giúp bạn đa dạng thực đơn. Từ đó không gây nhàm chán trong khi ăn kiêng.

3 thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn buổi tối: Vừa giúp người nhẹ bẫng lại hỗ trợ giảm bớt mỡ nội tạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bột yến mạch

Yến mạch là một trong những thực phẩm giảm cân hiệu quả, có thể dùng buổi tối trước khi đi ngủ mà không lo tăng cân.

Lượng chất xơ trong yến mạch cũng khá lớn nên người ta thường sử dụng loại thực phẩm này trong chế độ ăn giảm cân, giúp no lâu hơn so với khi ăn các thực phẩm khác.

Chất xơ có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn, ngăn bạn không nạp quá nhiều lượng calo dư thừa từ các loại thực phẩm khác. Mà trong quá trình giảm cân, lượng calo được nạp vào và tiêu thụ rất quan trọng.

Ngoài ra, chất xơ cũng đòi hỏi cơ thể bạn phải tiêu tốn rất nhiều calo để tiêu hóa chúng. Điều này giúp hạn chế việc tích lũy calo dư thừa, gây ra tình trạng thừa cân béo phì.

Thêm nữa, yến mạch cũng được yêu thích vì chúng giàu protein – một loại chất làm tăng cơ, giảm mỡ - và các vitamin thiết yếu cho cơ thể. Yến mạch chứa nhiều dưỡng chất giúp đẹp da, tốt cho sức khỏe.

3 thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn buổi tối: Vừa giúp người nhẹ bẫng lại hỗ trợ giảm bớt mỡ nội tạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dưa chuột

Hàm lượng chất xơ trong dưa chuột cao lại ít calo giúp kéo dài thời gian no, hạn chế nạp thêm nhiều thức ăn có đường, dầu mỡ vào cơ thể. Đồng thời, dưa chuột còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đốt cháy calo của cơ thể.

Để ngăn ngừa vùng bụng phình to, cơ thể phải đào thải liên tục các chất độc ra ngoài. Hạt dưa chuột hoạt động như một chất lợi tiểu và giúp cơ thể thải độc tố và nước dư thừa ra ngoài. Nhờ vậy mà làm giảm đầy hơi, thắt chặt cơ dạ dày, giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Táo bón là một nguyên nhân chính gây béo bụng. Khi cơ thể bị táo bón sẽ làm chậm quá trình đào thải phân ra ngoài, gây tích tụ độc tố ở bụng. Việc tích tụ quá nhiều độc tố sẽ khiến các hoạt động trao đổi chất diễn ra chậm hơn, gan phải xử lý độc tố và bỏ quên hoạt động chuyển hóa chất béo, gây tích lũy mỡ thừa trong cơ thể. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, dưa chuột có khả năng làm giảm táo bón, giữ cho đường ruột sạch sẽ, có lợi cho việc giảm mỡ bụng.

Dưa chuột có chứa một hợp chất gọi là sterol, giúp giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Đồng thời, chiết xuất ethanol của dưa chuột còn làm giảm lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, dưa chuột cũng giàu saponin và flavonoid, cả hai chất này đều có lợi trong việc giảm cholesterol và giảm đường huyết.

Giảm cholesterol và giảm đường huyết sẽ làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh như tiểu đường, tim mạch.

3 thực phẩm chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn buổi tối: Vừa giúp người nhẹ bẫng lại hỗ trợ giảm bớt mỡ nội tạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   giảm cân thực phẩm giảm cân sức khỏe

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