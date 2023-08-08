Ý Nhi bất ngờ tháo gỡ danh hiệu trên trang cá nhân

Cụ thể, người đẹp GenZ đã xóa hoặc ẩn đi hai danh hiệu Á khôi 2 Duyên dáng sinh viên Bình Định 2023 và Người đẹp truyền thông tại Duyên dáng sinh viên Bình Định 2023. Thay vào đó, cô chỉ để tên cuộc thi mà bản thân từng tham gia.

Sau thời gian ồn ào vì nhiều phát ngôn gây tranh cãi, hôm nay ngày 8/8, Hoa hậu Ý Nhi đã mở khóa tài khoản mạng xã hội Facebook. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cô đã tháo gỡ danh hiệu trên trang cá nhân.

Ý Nhi là mỹ nhân được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vào ngày 22/7 tại Quy Nhơn. Đăng quang chưa đến một tuần, cô trở thành nàng Hậu gây tranh cãi nhiều nhất lịch sử cuộc thi bởi những phát ngôn vạ miệng về bạn trai và bạn bè đồng trang lứa.

Ngay lập tức, đông đảo khán giả đã tỏ ra vô cùng hoang mang bởi hành động khó hiểu trên của nàng Hậu khi trước đó, Ý Nhi từng chia sẻ đây là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để người đẹp Bình Định đăng ký dự thi Miss World Vietnam 2023.

Có thể thấy, người đẹp còn thiếu kinh nghiệm giao lưu truyền thông, đồng thời sức khỏe không tốt dẫn đến không kiểm soát nội dung trả lời. Dù mỹ nhân gốc Bình Định đã lên tiếng xin lỗi, tuy nhiên mọi việc vẫn chưa thể lắng xuống.

Sau đăng quang, Ý Nhi liên tục vướng ồn ào về phát ngôn.

Ông Tấn Nguyên - bố Ý Nhi cũng gửi lời xin lỗi đến công chúng: "Tôi tin Ý Nhi là một người tốt, chỉ là cháu còn non nớt trong phát ngôn trước báo chí. Gia đình giờ tôi biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn, cúi đầu nhận lỗi".

Ở thời điểm hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng khán giả nên mở lòng, tha thứ cho người đẹp Bình Định để cô có thể sửa chữa lỗi lầm, điều chỉnh lại thái độ và xây dựng lại hình ảnh bản thân trở nên hoàn thiện hơn trong mắt công chúng.

Hội anti-fan của Ý Nhi đã chạm mốc 600.000 người.

Những ngày qua, Hoa hậu Ý Nhi liên tục gây tranh cãi trên mạng xã hội vì những phát ngôn sau đăng quang. Thậm chí, người đẹp Bình Định còn bị lập nhóm anti fan lên tới 600.000 người, bị khán giả yêu cầu tước vương miện.

Không những thế, hình ảnh về buổi “offline” (gặp mặt) của hội nhóm những người tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi còn đang được lan truyền khắp mạng xã hội. Số đông đều cho rằng, đây là động thái đã đi quá xa của nhóm những người "tẩy chay" tân hoa hậu. Cùng gặp gỡ, ăn nhậu, giăng biểu ngữ, băng-rôn có hình ảnh hoa hậu đang khóc - được cho là hành động quá khích, phản cảm.

Ý Nhi đang đối mặt trước làn sóng dữ dội của dư luận.

Nhiều người nêu quan điểm, đây là một hành động vượt quá giới hạn từ một nhóm cộng đồng mạng, tự công kích, lên án người khác bằng hình thức gây tổn hại đến tâm lý, tinh thần của họ.

Không chỉ vậy, nhiều antifan còn đi quá xa khi buông lời cay nghiệt, tấn công cả người thân, gia đình tân hoa hậu.

Tin nhắn của anti-fan gửi cho bố của Ý Nhi.

Trước đó, bố Hoa hậu Ý Nhi cho biết, nhiều người đã nhắn tin cho ông yêu cầu ông khuyên con từ bỏ vương miện. Ngoài nhắn tin vào facebook, một số người còn nhắn cả vào số điện thoại cá nhân của ông: "Chú nên kêu con gái từ bỏ vương miện đi nha. Chị ấy mà đi thi xong là kết quả thê thảm lắm đó. Cho người xứng đáng hơn đi thi thay vì một người ngông cuồng". Bố hoa hậu chia sẻ "có những người khuyên nhẹ nhàng nhưng cũng có người nhắn nhiều lời khó nghe".

Hiện, Hoa hậu Ý Nhi đã phải tạm dừng các hoạt động. Cô không xuất hiện ở các sự kiện có sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu. Đồng thời, tân hoa hậu cũng ngưng trả lời phỏng vấn khi khủng hoảng xảy ra liên tiếp.