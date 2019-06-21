Vua bong bóng Fan Yang sẽ trình diễn 3 kỷ lục thế giới tại Đầm Sen

Vua bong bóng nổi tiếng thế giới Fan Yang sẽ dành 5 suất diễn cho công chúng và thiếu nhi tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) vào 2 ngày 22 và 23/6/2019. Đặc biệt lần này, phù thủy bong bóng xà phòng sẽ trình diễn 3 trong 19 kỷ lục thế giới của mình.

Lần đầu tiên, tại sân khấu Ngôi Sao Đầm Sen, bạn sẽ được chứng kiến một thế giới đầy màu sắc huyền ảo, những kiệt tác làm từ bong bóng xà phòng được thực hiện bởi nghệ sĩ bậc thầy Fan Yang. Ông là người giữ 19 kỷ lục Guinness thế giới về nghệ thuật tạo hình bong bóng xà phòng và được hàng triệu khán giả yêu mến.

Màn trình diễn của vua bong bóng

Các buổi trình diễn bong bóng nghệ thuật của vua bong bóng Fan Yang sẽ diễn ra lúc 12h và 17h ngày 22-23/6. Riêng ngày 22/6, Đầm Sen sẽ tổ chức thêm một suất diễn lúc 10h để phục vụ miễn phí cho trẻ em có gia cảnh khó khăn, trẻ cơ nhỡ TP.HCM.

Ngoài ra, trước mỗi suất diễn, Fan Yang cũng dành 20 phút cùng giao lưu ngoài trời với du khách tại quảng trường Âu Lạc - Đầm Sen. Được biết năm 2011, Fan Yang từng dành toàn bộ doanh thu của 2 buổi biểu diễn đầu tiên tại TP.HCM để tặng Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn, nhằm giúp đỡ những gia đình cựu chiến binh, cựu TNXP và đồng bào các dân tộc sinh sống trên đại ngàn Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Vua bong bóng trình diễn với các bé

Show diễn dành cho du khách mua vé trọn gói các loại trong 2 ngày 22 và 23/6/2019. Đầm Sen có bố trí màn hình LED để khách chỉ mua vé cổng có thể xem Fan Yang trình diễn bên trong sân khấu.

Ngoài chương trình biểu diễn đáng mong chờ của Fan Yang, Đầm Sen còn nhiều hoạt động giải trí vui nhộn trong suốt dịp hè để phục vụ du khách đến tham quan.

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