Vua bong bóng Fan Yang sẽ trình diễn 3 kỷ lục thế giới tại Đầm Sen

Giải trí 21/06/2019 10:54

Vua bong bóng nổi tiếng thế giới Fan Yang sẽ dành 5 suất diễn cho công chúng và thiếu nhi tại Công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) vào 2 ngày 22 và 23/6/2019. Đặc biệt lần này, phù thủy bong bóng xà phòng sẽ trình diễn 3 trong 19 kỷ lục thế giới của mình.

Lần đầu tiên, tại sân khấu Ngôi Sao Đầm Sen, bạn sẽ được chứng kiến một thế giới đầy màu sắc huyền ảo, những kiệt tác làm từ bong bóng xà phòng được thực hiện bởi nghệ sĩ bậc thầy Fan Yang. Ông là người giữ 19 kỷ lục Guinness thế giới về nghệ thuật tạo hình bong bóng xà phòng và được hàng triệu khán giả yêu mến.

Vua bong bóng Fan Yang sẽ trình diễn 3 kỷ lục thế giới tại Đầm Sen - Ảnh 1
Màn trình diễn của vua bong bóng

Các buổi trình diễn bong bóng nghệ thuật của vua bong bóng Fan Yang sẽ diễn ra lúc 12h và 17h ngày 22-23/6. Riêng ngày 22/6, Đầm Sen sẽ tổ chức thêm một suất diễn lúc 10h để phục vụ miễn phí cho trẻ em có gia cảnh khó khăn, trẻ cơ nhỡ TP.HCM.

Ngoài ra, trước mỗi suất diễn, Fan Yang cũng dành 20 phút cùng giao lưu ngoài trời với du khách tại quảng trường Âu Lạc - Đầm Sen. Được biết năm 2011, Fan Yang từng dành toàn bộ doanh thu của 2 buổi biểu diễn đầu tiên tại TP.HCM để tặng Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn, nhằm giúp đỡ những gia đình cựu chiến binh, cựu TNXP và đồng bào các dân tộc sinh sống trên đại ngàn Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn.

Vua bong bóng Fan Yang sẽ trình diễn 3 kỷ lục thế giới tại Đầm Sen - Ảnh 2
Vua bong bóng trình diễn với các bé

Show diễn dành cho du khách mua vé trọn gói các loại trong 2 ngày 22 và 23/6/2019. Đầm Sen có bố trí màn hình LED để khách chỉ mua vé cổng có thể xem Fan Yang trình diễn bên trong sân khấu.

Ngoài chương trình biểu diễn đáng mong chờ của Fan Yang, Đầm Sen còn nhiều hoạt động giải trí vui nhộn trong suốt dịp hè để phục vụ du khách đến tham quan.

Nói về ba mẹ ruột, Hiền Mai lần đầu tiết lộ gia thế 'không phải dạng vừa' của mình

Nói về ba mẹ ruột, Hiền Mai lần đầu tiết lộ gia thế 'không phải dạng vừa' của mình

Đây là lần hiếm hoi diễn viên Hiền Mai tiết lộ với công chúng về bố mẹ ruột. Cô khiến công chúng bất ngờ với gia thế của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Fan Yang

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay