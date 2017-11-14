Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng

Thời gian gần đây, dân mạng vẫn đang xôn xao, bàn luận về việc nam thanh niên lén livestream phim Cô Ba Sài Gòn trên một Fanpage. Ngay sau đó, ekip sản xuất đã tìm ra người tình nghi và giao cho công an xử lý vào chiều 13/11.

Trước sự việc không hay, Ngô Thanh Vân bức xúc và đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Sau đó, nam thanh niên thực hiện livestream lén - N.V.Tr - cũng gửi lời xin lỗi đến nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim Cô Ba Sài Gòn - Ngô Thanh Vân.

N.V.Tr cho biết mục đích thực hiện livestream lén chỉ để câu like và không hề biết rằng mức độ nghiêm trọng của nó. Anh thể hiện sự thành tâm nhận lỗi và mong cô bỏ qua vì sự dại dột của mình.

Theo Saostar, nhiều khả năng đối tượng này sẽ bị phạt bồi thường 1 tỷ đồng và 3 năm tù. Trước nhiều ồn ào, bàn tán, Ngô Thanh Vân vẫn chưa đưa ra cách xử lý của sự việc này.