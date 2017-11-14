Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng

Giải trí 14/11/2017 15:54

Nam thanh niên thực hiện livestream lén phim Cô Ba Sài Gòn đã bị bắt vào chiều ngày 13/11. Sau đó, nhân vật này đã nhắn tin cho Ngô Thanh Vân.

Thời gian gần đây, dân mạng vẫn đang xôn xao, bàn luận về việc nam thanh niên lén livestream phim Cô Ba Sài Gòn trên một Fanpage. Ngay sau đó, ekip sản xuất đã tìm ra người tình nghi và giao cho công an xử lý vào chiều 13/11.

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng - Ảnh 1
Phim Cô Ba Sài Gòn bị livestream lén vào trưa ngày 13/11 - Ảnh: Internet

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ngô Thanh Vân đăng dòng trạng thái thất vọng trước ý thức của người xem và chia sẻ đây sẽ là phim cuối cùng nữ diễn viên sản xuất - Ảnh: Internet

Trước sự việc không hay, Ngô Thanh Vân bức xúc và đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Sau đó, nam thanh niên thực hiện livestream lén - N.V.Tr - cũng gửi lời xin lỗi đến nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim Cô Ba Sài Gòn - Ngô Thanh Vân.

N.V.Tr cho biết mục đích thực hiện livestream lén chỉ để câu like và không hề biết rằng mức độ nghiêm trọng của nó. Anh thể hiện sự thành tâm nhận lỗi và mong cô bỏ qua vì sự dại dột của mình.

Tin nhắn thanh niên livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn' gửi Ngô Thanh Vân
Nam thanh niên livestream trái phép phim Cô Ba Sài Gòn gửi lời xin lỗi đến Ngô Thanh Vân. N.V.Tr viết: "Em còn nhỏ tuổi nên chưa nhận ra mức nghiêm trọng đến như vậy. Em thật sự xin lỗi" - Ảnh: Internet

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng - Ảnh 4
Chân dung nam thanh niên N.V.Tr - Ảnh: Saostar

Theo Saostar, nhiều khả năng đối tượng này sẽ bị phạt bồi thường 1 tỷ đồng và 3 năm tù. Trước nhiều ồn ào, bàn tán, Ngô Thanh Vân vẫn chưa đưa ra cách xử lý của sự việc này.

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng - Ảnh 5
Dân mạng vẫn không ngừng bàn tán về tin nhắn được cho là của nam thanh niên quay lén phim tại rạp gửi cho nhà sản xuất Ngô Thanh Vân - Ảnh: Internet

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đọc tin nhắn nam thanh niên gửi cho Ngô Thanh Vân mà ngỡ ngàng - Ảnh 6
Biên bản giải trình của nam thanh niên khi bị bắt - Ảnh: Internet

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng

Vụ livestream phim 'Cô Ba Sài Gòn': Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng kích Ngô Thanh Vân không tha thứ, làm tới cùng

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhắc nhở Ngô Thanh Vân nên làm đến cùng vụ việc bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" bị livestream để làm gương cũng như răn đe những người khác.

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