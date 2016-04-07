Valentine Trắng bất ngờ cháy vé ở thị trường Bắc Mỹ

Valentine Trắng cũng được phát hành đồng loạt ở hệ thống rạp chiếu phim lớn thứ nhì của Bắc Mỹ, mà trước tiên sẽ phát hành ở 6 cụm rạp AMC Eastridge 15, AMC Orange 30, AMC Foutains 18, AMC Fireweel 18, AMC Park at Arlington 18 và AMC Studio 30.

Mặc dù phải tới ngày 15/04, bộ phim có đề tài đồng tính nữ của hãng Thanh Long mới chính thức công chiếu, nhưng hệ thống bán vé trực tuyến của rạp AMC Orange 30 ở Mỹ đã thông báo "cháy hàng" cho suất chiếu lúc 7h15 tối ngày 15/4/2016.

Đây là bộ phim kể về câu chuyện cặp đôi đồng tính nữ Linh (Vương Thu Phương đóng) và DJ nổi tiếng Kim (Diệu Huyền đóng) phải vượt qua nhiều chông gai, trắc trở và đấu tranh nội tâm để đến được với nhau.

Tác phẩm quy tụ dàn diễnt? viên trẻ đẹp, hầu hết đều là người mẫu nổi tiếng như giải vàng Siêu mẫu Vương Thu Phương, giải bạc Siêu mẫu Diệu Huyền, siêu mẫu Trương Nam Thành, người mẫu Huỳnh Tiên, siêu mẫu Tô Uyên Khánh Ngọc, ca sĩ Tim, Hàn Thái Tú... Và đặc biệt là sự xuất hiện của Pak Narapat - nam diễn viên điển trai Thái Lan quen thuộc với vai diễn trong “Love Is Coming" (Khi tình yêu đến).

Mặc dù một số cảnh giường chiếu của cặp đôi đồng tính nữ bị cho là "quá bạo" và cách diễn gây cười cường điệu kém duyên của các nhân vật phụ khiến người xem trong nước dè dặt, nhưng Valentine Trắng lại dễ dàng được đón nhận bởi khán giả hải ngoại vốn có lối sống cởi mở và không quá khắt khe.

Bên cạnh đó, chủ đề vũ trường, nhạc DJ vốn đánh trúng gu giới trẻ cùng những khung hình đẹp, sang trọng và hiện đại, khiến những hạt sạn trong phim cũng dễ dàng được khán giả chấm chước bỏ qua.

Nữ đạo diễn Davina Hồng Ngân - người đã từng thành công với nhiều phim gây tiếng vang trước đây như “Nữ võ sĩ”, “Tôi là ngôi sao”, “Xin lỗi tình yêu”... gây hoài nghi khi chọn Diệu Huyền và Vương Thu Phương vốn chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất vào vai chính. Nhưng sau khi phim được công chiếu, ngay cả những khán giả khó tính nhất cũng bị chinh phục bởi cách diễn trong trẻo, biểu cảm tốt của hai “chân dài” đình đám.

Diễn viên Mai Thu Huyền không tiếc lời khen ngợi diễn xuất của cặp đôi này là "một trong nhiều điểm sáng của phim".

"Điều quan trọng trong Valentine trắng là cách mà ekip sản xuất kể câu chuyện tình yêu. Phim thiên về mặt cảm xúc, trân trọng tình yêu của những người đồng tính. Chứ không như một số bộ phim khác, họ mang người đồng tính ra để gây cười, châm biếm", nữ diễn viên chia sẻ.

Mai Thu Huyền cũng cho rằng đây là một bộ phim có câu chuyện bất ngờ và thú vị bởi dạo gần đây, đề tài đồng tính nam được đề cập nhiều, nhưng đồng tính nữ còn rất hiếm. Điều này chứng tỏ nhà sản xuất "Valentine Trắng" đã thực sự dũng cảm khi dám từ bỏ con đường đơn giản hơn như làm phim hài, phim mang tính thị trường để dấn thân vào một đề tài gai góc. Đây cũng là một yếu tố làm nên sức hút của bộ phim với khán giả hải ngoại.

Tình yêu trong Valentine Trắng mang lại thông điệp rất rõ ràng, đó là hãy yêu theo tiếng gọi của con tim. Nhân vật nữ chính lấy chồng, có con rồi nhưng vẫn nhớ về người tình. Cuối cùng cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả, trở về với tình yêu thật sự. Đó là chuyện rất khó để chấp nhận trong xã hội truyền thống như ở Việt Nam.

Vậy nên, ngay chỉ việc lắng mình lại thật sâu để đắm chìm vào câu chuyện mà đạo diễn dẫn dắt để chuyển từ cảm giác khó chịu và phản đối, qua thành chấp nhận, thấu hiểu, cảm thông rồi chia sẻ với một thứ tình yêu tưởng như rất "bất thường" đã là một trải nghiệm vô cùng thú vị không thể bỏ qua.