Tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố chia tay Ngọc Trinh

Giải trí 23/01/2017 10:29

Tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ chia sẻ trạng thái buồn trên trang cá nhân và thông báo 'chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã...'.

Sau đấu giá SIM thất bại, Ngọc Trinh về quê phát 16 tấn gạo và mỳ tôm cho người dân nghèo Trà Vinh hôm 20/1. Ngay sau đó, cô ra sân bay Tân Sơn Nhất sang Hawaii (Mỹ) để ăn Tết cùng bạn trai Hoàng Kiều.

Khi vừa đến nơi, Hoàng Kiều chu đáo ra tận sân bay đón bạn gái như thuở mới yêu. Sự hạnh phúc, lãng mạn của cặp đôi đã dập tan mọi tin đồn ác ý về tình cảm của họ. “Aloha aloha. Vẫn có hoa. Vẫn nồng nàn” - con dâu Hoàng Kiều viết trên trang cá nhân. 

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Hoàng Kiều ân cần ra đón Ngọc Trinh tại sân bay ở Mỹ.

Tuy nhiên, mới đây, trên Facebook cá nhân, Hoàng Kiều bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khá dài nói về chuyện tình ồn ào của ông và 'nữ hoàng nội y' suốt thời gian qua.

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Hoàng Kiều bất ngờ công bố chia tay Ngọc Trinh.

Trong bài chia sẻ của mình trên trang cá nhân, tỷ phú người Việt này đã viết:

"Chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc.

Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho cô ấy với ý định muốn được gắn bó lâu dài và dành phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy.

Mặt khác, Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó cô ấy đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi...".

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Hoàng Kiều cũng nhắc đến tập đoàn của mình và dành lời quảng cáo cho chương trình ca nhạc tại Mỹ do ông tổ chức.

Phía Ngọc Trinh vẫn chưa lên tiếng về thông tin gây sốc này. 

Từ ngày công bố tình cảm với nhau, Ngọc Trinh và Hoàng Kiều vướng khá nhiều hoài nghi từ dư luận. Không ít ý kiến cho rằng, mối tình 'ông 72 - cháu 27' chỉ là chiêu trò PR cho hãng rượu và các kế hoạch kinh doanh của vị tỷ phú. Còn Ngọc Trinh sẽ hưởng lợi không ít từ phi vụ này?

Song, Hoàng Kiều từng khẳng định, trong các mối tình của mình chưa ai yêu ông mặn nồng như Ngọc Trinh. Trong các buổi gặp gỡ đối tác, giá đình... Hoàng Kiều còn tự hào giới thiệu bạn gái mới với mọi người... Vì vậy, thông tin Hoàng Kiều bất ngờ công bố chia tay Ngọc Trinh khiến ai cũng ngỡ ngàng.

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Các hình ảnh lãng mạn của Hoàng Kiều bên Ngọc Trinh.

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Con dâu Hoàng Kiều là người giới thiệu Ngọc Trinh cho bố chồng.

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Mối tình Ngọc Trinh - Hoàng Kiều gây nhiều ồn ào trong sư luận thời gian qua.

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Hoàng Kiều từng thẳng thừng đáp trả trước các hoài nghi tình cảm của ông và bạn gái 27 tuổi.

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Thông tin Hoàng Kiều chia tay Ngọc Trinh khiến ai cũng choáng.

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Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

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