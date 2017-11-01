Tuyên bố từ bỏ vương miện, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo bị 'thánh chửi' Trang Trần mắng 'sốc đến tận óc'

Giải trí 01/11/2017 10:54

Trong khi Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng khi tuyên bố từ bỏ vương miện thì Trang Trần lại lên tiếng mắng thẳng mặt.

Nhiều ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng với kết quả của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Sự việc càng trở nên nóng hơn khi cựu Hoa hậu Đại dương 2014 tỏ ra bức xúc và tuyên bố từ bỏ vương miện.

Đặng Thu Thảo nói: "Tôi xin trả lại danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 vì cảm thấy không thể tiếp tục nhiệm vụ khi ban tổ chức thiếu tôn trọng. Tôi sẽ hoàn toàn độc lập, không còn liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam nữa".

Đặng Thu Thảo tuyên bố từ bỏ vương miện Hoa hậu Đại dương 2014
Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo tuyên bố từ bỏ vương miện khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Intetnet

Nguyên nhân là vì tại đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, người lên trao vương miện cho tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là nhà tài trợ và Trưởng ban tổ chức cuộc thi chứ không phải Đặng Thu Thảo. Đặc biệt, cô cho biết trước đó nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức đã mời cô dự đêm chung kết để trao vương miện cho tân Hoa hậu.

Tuyên bố từ bỏ vương miện, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo bị 'thánh chửi' Trang Trần mắng 'sốc đến tận óc' - Ảnh 2
Tại đêm chung kết, NTK Võ Việt Chung lên trao vương miện cho tân Hoa hậu Ngân Anh thay vì cựu Hoa hậu Đặng Thu Thảo, có lẽ điều này đã khiến cô bị tổn thương - Ảnh: Internet

Sau khi tuyên bố từ bỏ vương miện, Đặng Thu Thảo nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, người mẫu Trang Trần lại bất ngờ lên án kịch liệt hành động này.

Trang Trần bức xúc: “Ô hay không bỏ thì cũng hết nhiệm kỳ má ơi! Trời ạ! Cần suy nghĩ trước khi phát ngôn? Đã 3 năm từ cái mão thì cũng nên biết tri ân? Đừng phát ngôn tầm bậy”.

Tuyên bố từ bỏ vương miện, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo bị 'thánh chửi' Trang Trần mắng 'sốc đến tận óc' - Ảnh 3
Trang Trần thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình khi Đặng Thu Thảo tuyên bố từ bỏ vương miện: "Sai lầm của ban tổ chức hay anh Chung không có nghĩa em được chê bai thẳng thừng một người con gái khác" - Ảnh: Internet

Bất bình, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo trả danh hiệu

Bất bình, Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo trả danh hiệu

Sau khi thể hiện bất bình về kết quả và hành xử của ban tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, sáng 30-10, Đặng Thu Thảo - Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 - đã tuyên bố từ bỏ danh hiệu.

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