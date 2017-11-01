Trong khi Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng khi tuyên bố từ bỏ vương miện thì Trang Trần lại lên tiếng mắng thẳng mặt.
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Nhiều ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng với kết quả của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Sự việc càng trở nên nóng hơn khi cựu Hoa hậu Đại dương 2014 tỏ ra bức xúc và tuyên bố từ bỏ vương miện.
Đặng Thu Thảo nói: "Tôi xin trả lại danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 vì cảm thấy không thể tiếp tục nhiệm vụ khi ban tổ chức thiếu tôn trọng. Tôi sẽ hoàn toàn độc lập, không còn liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam nữa".
Nguyên nhân là vì tại đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, người lên trao vương miện cho tân Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là nhà tài trợ và Trưởng ban tổ chức cuộc thi chứ không phải Đặng Thu Thảo. Đặc biệt, cô cho biết trước đó nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung - Trưởng ban tổ chức đã mời cô dự đêm chung kết để trao vương miện cho tân Hoa hậu.
Sau khi tuyên bố từ bỏ vương miện, Đặng Thu Thảo nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, người mẫu Trang Trần lại bất ngờ lên án kịch liệt hành động này.
Trang Trần bức xúc: “Ô hay không bỏ thì cũng hết nhiệm kỳ má ơi! Trời ạ! Cần suy nghĩ trước khi phát ngôn? Đã 3 năm từ cái mão thì cũng nên biết tri ân? Đừng phát ngôn tầm bậy”.