Nhiều ngày qua, dư luận liên tục dậy sóng với kết quả của cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Sự việc càng trở nên nóng hơn khi cựu Hoa hậu Đại dương 2014 tỏ ra bức xúc và tuyên bố từ bỏ vương miện.

Đặng Thu Thảo nói: "Tôi xin trả lại danh hiệu Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 vì cảm thấy không thể tiếp tục nhiệm vụ khi ban tổ chức thiếu tôn trọng. Tôi sẽ hoàn toàn độc lập, không còn liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam nữa".