Trường Giang lên tiếng trước thông tin bỏ rơi Nhã Phương để yêu hot girl Sam

Giải trí 12/12/2017 12:40

Trước nghi vấn Trường Giang chia tay Nhã Phương và đang hẹn hò hot girl Sam xinh đẹp, đại diện nam danh hài đã chính thức trả lời báo chí.

Vài ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh thân mật giữa Trường Gianghot girl Sam, nghi ngờ cặp đôi này đang có mối quan hệ đặc biệt. Tin đồn bắt đầu khi Sam thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ bên cạnh bạn trai Nhã Phương cùng những lời tâm sự rất mùi mẫn. “Nếu yêu anh là sai. Em chấp nhận cuộc đời mình chưa bao giờ đúng. Nếu yêu anh là mơ. Em chấp nhận cuộc đời này không cần thức giấc”, Sam viết về Trường Giang trên trang cá nhân.

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Trường Giang - Nhã Phương dính nghi án chia tay vì xuất hiện người thứ 3 - Ảnh: Internet

Trước thông tin trên, các fan của nữ chính Tuổi thanh xuân vô cùng hoang mang. Nhiều người nghi ngờ chính Sam là kẻ thứ 3 đã phá hoại hạnh phúc của Nhã Phương và Trường Giang. Thời gian gần đây, cặp đôi đẹp của làng giải trí cũng không mấy khi xuất hiện cùng nhau nên tin đồn trên càng có cơ sở.

Trường Giang lên tiếng trước thông tin bỏ rơi Nhã Phương để yêu hot girl Sam - Ảnh 2
Chia sẻ gây chú ý của Sam trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây quản lý của Trường Giang đã phủ nhận điều này, khẳng định mối quan hệ giữa nam danh hài và Nhã Phương vẫn rất bình thường. Người này cho biết, thời gian vừa qua cả hai đều bận với những dự án riêng nên ít khi xuất hiện cùng nhau. Nói về những khoảnh khắc thân mật giữa “Mười Khó” và Sam, quản lý Trường Giang tiết lộ đây chỉ là những hình ảnh hậu trường trong một bộ phim sắp lên sóng.

"Mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương vẫn rất bình thường. Hiện tại cả hai đang có lịch làm việc không trùng nhau nên không xuất hiện cùng nhau. "Hình ảnh của Trường Giang và Sam là cảnh hậu trường trong phim, không có chuyện họ đang hẹn hò như tin đồn” - đại diện của Trường Giang trả lời trên Dân Việt.

Trường Giang lên tiếng trước thông tin bỏ rơi Nhã Phương để yêu hot girl Sam - Ảnh 3
Tuy nhiên, sự thực thì Sam và Trường Giang đang đóng cặp trong mộ bộ phim mới - Ảnh: FBNV

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