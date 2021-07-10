Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã chia sẻ sự cố gia đình gặp kẻ trộm. Cụ thể, một tên trộm đã lẻn vào nhà cô và lấy đi đồ vật giá trị. Theo clip mà NS Ngọc Huyền chia sẻ, kẻ trộm đã nhân lúc vắng vẻ đã lẻn vào nhà và tiến thẳng đến khu vực bàn thờ.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền báo tin nhà bị trộm - Ảnh: FBNV

Hành động của kẻ trộm đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Theo đó, sau khi quan sát, kẻ trộm chắp tay lạy Phật rất kính cẩn vài cái rồi mới lấy đi một số món đồ. Sau đó, kẻ gian đi quanh nhà, tìm kiếm thêm đồ để trộm cắp trước khi rời đi. Chính Ngọc Huyền cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng với hành động của người này. Cô chia sẻ với khán giả: "Tên trộm lẻn vào nhà tôi trong mùa dịch dật, nhưng vẫn còn biết lạy Phật trước khi trộm đồ đem đi."