Trộm đột nhập vào nhà NS Ngọc Huyền, bất ngờ vái Phật rồi mới hành sự khiến dân mạng cười bò: 'Trộm lễ phép nhất năm'

Giải trí 10/07/2021 08:05

Nghệ sĩ Ngọc Huyền dở khóc dở cười khi phát hiện tên trộm đột nhập vào nhà còn có hành động 'kỳ lạ'.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Ngọc Huyền đã chia sẻ sự cố gia đình gặp kẻ trộm. Cụ thể, một tên trộm đã lẻn vào nhà cô và lấy đi đồ vật giá trị. Theo clip mà NS Ngọc Huyền chia sẻ, kẻ trộm đã nhân lúc vắng vẻ đã lẻn vào nhà và tiến thẳng đến khu vực bàn thờ.

Trộm đột nhập vào nhà NS Ngọc Huyền, bất ngờ vái Phật rồi mới hành sự khiến dân mạng cười bò: 'Trộm lễ phép nhất năm' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Ngọc Huyền báo tin nhà bị trộm - Ảnh: FBNV

 Hành động của kẻ trộm đã khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Theo đó, sau khi quan sát, kẻ trộm chắp tay lạy Phật rất kính cẩn vài cái rồi mới lấy đi một số món đồ. Sau đó, kẻ gian đi quanh nhà, tìm kiếm thêm đồ để trộm cắp trước khi rời đi. Chính Ngọc Huyền cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng với hành động của người này. Cô chia sẻ với khán giả: "Tên trộm lẻn vào nhà tôi trong mùa dịch dật, nhưng vẫn còn biết lạy Phật trước khi trộm đồ đem đi."

Trộm đột nhập vào nhà NS Ngọc Huyền, bất ngờ vái Phật rồi mới hành sự khiến dân mạng cười bò: 'Trộm lễ phép nhất năm' - Ảnh 2
Tên trộm đội mũ bảo hiểm và che kín khuôn mặt, rất khó nhận diện - Ảnh chụp màn hình FBNV
Trộm đột nhập vào nhà NS Ngọc Huyền, bất ngờ vái Phật rồi mới hành sự khiến dân mạng cười bò: 'Trộm lễ phép nhất năm' - Ảnh 3
Trước khi lấy đồ, còn "kính cẩn" vái lạy bàn thờ Phật - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Sau khi đoạn clip được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người không nhịn được cười trước hành động của tên trộm, thậm chí còn hài hước cho rằng có lẽ nhân vật này cũng biết sợ nên mới xin phép tổ tiên, ông địa trước khi lấy đồ. Khán giả cũng nhắc nhở nghệ sĩ cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước kẻ gian.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng: “Tâm lương thiện, nhưng dòng đời xui lấy”, “Tên trộm lễ phép nhất năm, lạy trước lấy đồ sau”, “Thấy trộm lấy toàn đồ thờ cúng. Chắc trộm vía của chủ nhà cho may mắn đó mà”,..

Trộm đột nhập vào nhà NS Ngọc Huyền, bất ngờ vái Phật rồi mới hành sự khiến dân mạng cười bò: 'Trộm lễ phép nhất năm' - Ảnh 4
Tên trộm không những lấy đồ trên bàn thờ mà còn lục lọi quanh nhà cửa - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Ngọc Huyền là nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng ở Việt Nam. Thông tin nhà nghệ sĩ Ngọc Huyền bị trộm đột nhập vẫn đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Mọi người thở phào khi các thành viên không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Khán giả cũng nhắc nhở nhau cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước kẻ gian.

Trộm đột nhập vào nhà NS Ngọc Huyền, bất ngờ vái Phật rồi mới hành sự khiến dân mạng cười bò: 'Trộm lễ phép nhất năm' - Ảnh 5
Nghệ sĩ Ngọc Huyền thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
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