Triệu Vy bị nghi ngờ đang mang thai con thứ hai

Mới đây nhất hình ảnh nữ diễn viên Triệu Vy đi du lịch cùng gia đình được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trong những ngày Tết gia đình Triệu Vy đi du lịch Dubai, một tài khoản weibo đã đăng hình nữ diễn viên mặc áo rộng thùng thình cùng đi giày bệt khiến nhiều người tin rằng cô đang mang thai đứa con thứ hai.

Ngay sau khi có thông tin này các trang báo mạng của Trung Quốc đều đăng tin nữ diễn viên nổi tiếng đang mang thai. Mặc dù vậy phía Triệu Vy vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Triệu Vy là một trong những nữ diễn viên vừa nổi tiếng vừa tài năng. Không những thành công trong sự nghiệp cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh cùng chồng là Huỳnh Hữu Long. Hiện nay, với số tài sản trong tay Triệu Vy được xem là một trong nữ nghệ sỹ giàu có bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Trong số rất nhiều nữ diễn viên cùng thời, Triệu Vy là nghệ sỹ vừa có sự nghiệp thành công đồng thời gia đình cũng rất viên mãn. Sau khi có tin đồn rất nhiều người hâm mộ đã bình luận chúc mừng nàng Tiểu Yến Tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-vy-bi-nghi-ngo-dang-mang-thai-con-thu-hai-178180.html