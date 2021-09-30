Trăn trở lớn nhất mà Phi Nhung dành cho 23 đứa con nuôi lúc còn sinh thời

Theo như đoạn tin nhắn mà Xuân Lan vừa công bố trên trang cá nhân, Phi Nhung có một trăn trở lớn đối với các con nuôi của mình.

Siêu mẫu Xuân Lan, người từng phỏng vấn Phi Nhung về chuyện đời, chuyện nghề và cách nuôi dạy con trẻ trong talkshow của mình mang tên "Chuyện ngại nói với Xuân Lan", mới đây đã công bố trên trang cá nhân về đoạn chat của cô với cố nghệ sĩ Phi Nhung. Qua đó thấy được trăn trở của bà mẹ 24 con đối với những đứa con mà cô nhận nuôi thuở còn sinh tiền. Theo đó, Phi Nhung không muốn dùng hai chữ “con nuôi” để nói về bọn trẻ. "Các con bắt đầu lớn hết, chị không muốn nhắc đến 2 chữ "con nuôi" trên cộng đồng nữa. Chị sợ các con tủi thân, đi đâu ai cũng nói là con nuôi. Có 5 đứa mới được 2, 3, 4 và 6 tuổi, các con đang nghĩ chị là mẹ ruột, đi học có người chọc là mồ côi mà về khóc quá chừng. Nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường rồi lớn lên tính sau. Bây giờ mà ngồi kể thì có quá nhiều chuyện chị kể nhưng vì các con. Sợ các đi học tổn thương” - Phi Nhung giải thích lý do không muốn xuất hiện trước công chúng để chia sẻ về việc nhận con nuôi của mình cách đây không lâu.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung và những khoảnh khắc hạnh phúc bên 23 người con nuôi của mình. Ảnh: Internet Trước đó, Phi Nhung cũng từng trả lời về việc để lại gì cho các con, có phải là tài sản hay không? Khi được hỏi về việc chia tài sản cho con ruột và con nuôi ra sao, Phi Nhung trải lòng: "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống".

Khi Phi Nhung nằm xuống, nhiều người không khỏi tiếc thương bày tỏ sự tiếc nuối cho một tài năng cũng là một tấm gương sáng của Vbiz về hành trình làm từ thiện không mệt mỏi chẳng quản ngày đêm. Nhiều người cũng bày tỏ nỗi lo âu về số phận của 23 người con nuôi mà Phi Nhung hiện đang nuôi dưỡng. Sau khi Phi Nhung qua đời, nhiều người đã ngỏ ý thay cô chăm sóc cho 23 người con nuôi, phần nào cũng khiến cho cố nghệ sĩ yên lòng nhắm mắt. Ảnh: Internet Một số em nhỏ là con nuôi của Phi Nhung vẫn còn cha mẹ, gia đình như Hồ Văn Cường, Phạm Thiêng Ngân, Phạm Tuyết Nhung… Nhưng nhiều em nhỏ là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hiện đang sống chung với Phi Nhung, số khác sống tại Chùa ở Bình Phước. Chính vì vậy, từ khi Phi Nhung qua đời, nhiều người không khỏi lo lắng cho số phận của các em. Tuy nhiên mới đây, Tỷ Phú Hoàng Kiều đã lên tiếng ngỏ ý nhận nuôi và đưa 23 đứa con của cố nghệ sĩ sang Mỹ sinh sống.

Con gái Phi Nhung khóc nấc, đứng không nổi khi mẹ qua đời, dân mạng vào chia buồn Dân mạng truyền tay nhau chóng mặt một đoạn clip được cho là con gái Phi Nhung khóc nấc và đứng không vững khi hay tin mẹ qua đời.

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