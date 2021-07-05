Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'?

Giải trí 05/07/2021 17:25

Nhiều người suy đoán, bạn gái tin đồn Quang Hải có động thái như ngầm "dằn mặt" những cô gái vây quanh nam cầu thủ trẻ.

Thời gian gần đây, Chu Thanh Huyền trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi được gọi là bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải. Cả hai liên tiếp bị người hâm mộ khui những dấu vết hẹn hò nhưng chưa lên tiếng khẳng định. Chính vì vậy, nhất cử nhất động trên trang cá nhân của Chu Thanh Huyền đều được dân tình chú ý.

Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'? - Ảnh 1
Chu Thanh Huyền được nhận xét là cô gái có gương mặt khả ái nhất trong số những bạn gái tin đồn Quang Hải - Ảnh: FBNV

 Ít giờ trước, Chu Thanh Huyền gây chú ý với cập nhật mới trên trang cá nhân. Cụ thể, chính chủ đăng một bức hình xinh đẹp trong tư thế tạo dáng vô cùng chất chơi giữa quán café.

Đính kèm, bạn gái tin đồn Quang Hải để caption: "Cô bé hay PHIỀN". Chữ "phiền" đặc biệt được cô nàng cố tình viết in hoa như để nhấn mạnh điều gì đó.

Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'? - Ảnh 2
Dòng status được cho là có ý "dằn mặt" những fan nữ vậy quanh Quang Hải? - Ảnh: Internet

 Dù không nhắc tên hay sự việc cụ thể, song status của Chu Thanh Huyền được cho để "dằn mặt" những cô gái thích vây quanh bạn trai tin đồn mình. Số khác khẳng định, caption đó chỉ đơn giản là Thanh Huyền thích thì viết mà thôi.

Sở dĩ nhiều người suy đoán đây là động thái "dằn mặt" của cô nàng bởi, trước đó, trong đoạn clip tại một sự kiện ngày 1/7, nhiều fans đã quay lại được khoảnh khắc Quang Hải chăm chú theo dõi một cô gái cực xinh xắn khi chụp ảnh cùng Duy Mạnh và Xuân Trường. 

Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'? - Ảnh 3
Quang Hải chăm chú nhìn theo cô gái - Ảnh: Internet

 Tuy nhiên, tất cả chỉ là dự đoán của cư dân mạng, có ẩn ý gì hay không thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. 

Tin đồn Quang Hải hẹn hò Thanh Huyền rộ lên từ giữa tháng 3/2021, khi Quang Hải treo hashtag bí ẩn #NCQTHH kèm 3 biểu tượng trái tim đỏ. Fan phỏng đoán "NCQTHH" là tên viết tắt chữ cái đầu trong tên của Hải và bạn gái nhưng xen kẽ nhau.

Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'? - Ảnh 4
Quang Hải lộ "hint" hẹn hò đầu tiên khi cùng đội một chiếc mũ với cô gái được cho là Thanh Huyền hồi đầu 2021 - Ảnh: Internet

 Quang Hải và Thanh Huyền cũng từng bị dân mạng phát hiện ra điểm trùng hợp trong các bức hình check-in tại cùng một địa điểm quán café hay điểm đi chơi ngoài trời. Nữ chính còn được cho là check-in trên chiếc Mercedes-BenZ GLC 300 của nam cầu thủ CLB Hà Nội. Cư dân mạng còn phát hiện, mới đây nhất khi Quang Hải trở lại Hà Nội sau khi kết thúc những ngày cách ly thì Thanh Huyền cũng khoe ngay bức hình selfie với chiếc áo đến từ thương hiệu của thủ môn Bùi Tiến Dũng – một người bạn thân thiết với Quang Hải.

Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'? - Ảnh 5
Đầu tháng 6, cô đăng ảnh ôm một "anh chàng nào đó" đang quay lưng. Chiếc áo hồng của nam chính lập tức lọt vào tầm ngắm - Ảnh: FBNV
Thấy Quang Hải 'hí hửng' chụp ảnh cùng gái xinh, người yêu tin đồn liền đăng ngay status 'dằn mặt'? - Ảnh 6
Chu Thanh Huyền bị nghi ngờ check-in trên chiếc xe Mercedes-BenZ GLC 300 của Quang Hải - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, trước những thắc mắc, đồn đoán của dư luận, cho đến nay, hai nhân vật chính vẫn tuyệt nhiên không công khai bất kỳ điều gì.

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