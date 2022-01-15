Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em

Giải trí 15/01/2022 18:53

Thân Thúy Hà đã vô tình để lộ tên con thứ 3 của Tăng Thanh Hà ngay trên trang cá nhân.

Trưa 15/1, Thân Thúy Hà hào hứng khoe hình ảnh giỏ quà Tết do Tăng Thanh Hà gửi tặng. Cô viết: "Nằm ổ chăm con mà mẹ bỉm sữa còn lo gửi quà Tết cho chị nữa, cảm ơn Sẻ nhỏ. Cảm ơn 2 vợ chồng và đàn chim con nhé". Đó là giỏ quýt vàng ươm ngụ ý may mắn, cát tường, tài lộc đầy nhà. Món quà đơn giản nhưng tinh tế.

Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là dòng chữ đặc biệt trên giỏ quà của Tăng Thanh Hà: "Năm mới thật vui và hạnh phúc Đại Bàng ơi, yêu chị. Hà, Louis, Richard, Chloe, Mason". Ngay lập tức, dân mạng cho rằng tên nhóc tỳ thứ 3 nhà Tăng Thanh Hà chính là Mason. Bởi 2 cái tên đầu là vợ chồng Hà Tăng, tiếp đó là tên quý tử đầu lòng Richard, rồi tới ái nữ Chloe, Mason đích thị là quý tử mới chào đời của nữ diễn viên.

Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em - Ảnh 1
Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em - Ảnh 2

Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em - Ảnh 3

Thân Thúy Hà khoe giỏ quà của Hà Tăng tặng nhưng vô tình để lộ tên con thứ ba của cô em 

Trước đó, Tăng Thanh Hà gây sốc dư luận khi thông báo hạ sinh con thứ 3 vào ngày 13/12/2021. Dân mạng cho rằng đây là bé trai, thông qua việc nữ diễn viên dùng icon mô tả 3 nhóc tỳ trên Instagram: 2 gương mặt bé trai và 1 gương mặt bé gái.

Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em - Ảnh 4

Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em - Ảnh 5

Trước đó, mọi người đã bán tín bán nghi con thứ 3 của Hà Tăng là con trai

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe chính diện quý tử, nhiều điểm y khuôn Louis Nguyễn

“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe chính diện quý tử, nhiều điểm y khuôn Louis Nguyễn

Trong khoảnh khắc hiếm hoi Tăng Thanh Hà công khai diện mạo quý tử góc chính diện, nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy “cậu ấm nhà hào môn” có diện mạo như khuôn với bố Louis Nguyễn.

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