Thân Thúy Thúy Hà khoe quà tết Hà Tăng tặng, vô tình để lộ tên quý tử thứ 3 của cô em

Thân Thúy Hà đã vô tình để lộ tên con thứ 3 của Tăng Thanh Hà ngay trên trang cá nhân.
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Trưa 15/1, Thân Thúy Hà hào hứng khoe hình ảnh giỏ quà Tết do Tăng Thanh Hà gửi tặng. Cô viết: "Nằm ổ chăm con mà mẹ bỉm sữa còn lo gửi quà Tết cho chị nữa, cảm ơn Sẻ nhỏ. Cảm ơn 2 vợ chồng và đàn chim con nhé". Đó là giỏ quýt vàng ươm ngụ ý may mắn, cát tường, tài lộc đầy nhà. Món quà đơn giản nhưng tinh tế.
Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là dòng chữ đặc biệt trên giỏ quà của Tăng Thanh Hà: "Năm mới thật vui và hạnh phúc Đại Bàng ơi, yêu chị. Hà, Louis, Richard, Chloe, Mason". Ngay lập tức, dân mạng cho rằng tên nhóc tỳ thứ 3 nhà Tăng Thanh Hà chính là Mason. Bởi 2 cái tên đầu là vợ chồng Hà Tăng, tiếp đó là tên quý tử đầu lòng Richard, rồi tới ái nữ Chloe, Mason đích thị là quý tử mới chào đời của nữ diễn viên.
Trước đó, Tăng Thanh Hà gây sốc dư luận khi thông báo hạ sinh con thứ 3 vào ngày 13/12/2021. Dân mạng cho rằng đây là bé trai, thông qua việc nữ diễn viên dùng icon mô tả 3 nhóc tỳ trên Instagram: 2 gương mặt bé trai và 1 gương mặt bé gái.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV