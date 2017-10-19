Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến dân mạng sốc nặng khi mang theo 10 chiếc vali, tương đương 200 kg hành lý lên đường đi chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss World 2017.
- Dù bận rộn chuẩn bị cho Miss World nhưng hoa hậu Mỹ Linh vẫn không quên làm những điều này
- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không có tên trong top 20 mỹ nhân tiềm năng đăng quang Miss World 2017
Sáng nay, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Trung Quốc tranh tài tại Miss World 2017.
Đỗ Mỹ Linh cho biết cô đã chuẩn bị tốt nhất để chinh phục vương miện, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Hành trang người đẹp mang theo gồm 200 kg hành lý được đựng trong 10 chiếc vali đủ mọi kích cỡ.
Trong 10 chiếc vali này sẽ đựng toàn bộ trang phục dự thi, quà tặng dành cho đại diện các nước và đồ dùng cá nhân của người đẹp gốc Hà thành.
Theo báo Phụ nữ TP.HCM, những trang phục dự thi của nàng hậu sinh năm 1996 lần này mang đậm màu sắc truyền thống, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ.
Trước khi lên đường sang Trung Quốc dự thi, Đỗ Mỹ Linh đã thực hiện nhiều dự án nhân ái gây được sự chú ý của khán giả. Tiêu biểu là dự án Cõng điện về làng đúng vào thời điểm Yên Bái chịu ảnh hưởng lớn của trận lũ lịch sử.