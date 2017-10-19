Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng

Giải trí 19/10/2017 15:52

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khiến dân mạng sốc nặng khi mang theo 10 chiếc vali, tương đương 200 kg hành lý lên đường đi chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss World 2017.

Sáng nay, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Trung Quốc tranh tài tại Miss World 2017. 

Đỗ Mỹ Linh cho biết cô đã chuẩn bị tốt nhất để chinh phục vương miện, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Hành trang người đẹp mang theo gồm 200 kg hành lý được đựng trong 10 chiếc vali đủ mọi kích cỡ.

Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 1
Sáng nay, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có mặt từ sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc tham gia Miss World 2017 - Ảnh: Internet

Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 2
Toàn bộ hành lý mà người đẹp mang theo để chuẩn bị cho cuộc thi - Ảnh: Internet

Trong 10 chiếc vali này sẽ đựng toàn bộ trang phục dự thi, quà tặng dành cho đại diện các nước và đồ dùng cá nhân của người đẹp gốc Hà thành.

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, những trang phục dự thi của nàng hậu sinh năm 1996 lần này mang đậm màu sắc truyền thống, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ.

Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 3
Tại sân bay, mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh...

Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 4
... và đông đảo người hâm mộ đến tiễn người đẹp. Khán giả đặt niềm tin rằng Đỗ Mỹ Linh sẽ giành được danh hiệu cao nhất tại cuộc thi - Ảnh: Internet

Trước khi lên đường sang Trung Quốc dự thi, Đỗ Mỹ Linh đã thực hiện nhiều dự án nhân ái gây được sự chú ý của khán giả. Tiêu biểu là dự án Cõng điện về làng đúng vào thời điểm Yên Bái chịu ảnh hưởng lớn của trận lũ lịch sử.

Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 5
Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh vượt mưa lũ thực hiện dự án nhân ái tại Yên Bái - Ảnh: Internet

Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng - Ảnh 6
Dự án Cõng điện về làng của người đẹp mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc - Ảnh: Internet

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này

Giảm 5 – 6 kg vì luyện tập và ‘Cõng điện lên bản’ trước thềm Miss World, Mỹ Linh vẫn xinh đẹp đến nhường này

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ lên đường sang Trung Quốc dự thi Miss World từ ngày 19/10. Sau một thời gian chuẩn bị cho cuộc thi đầy vất vả, cô đã sụt cân nhiều nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài lộng lẫy.

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Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh miss world 2017

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