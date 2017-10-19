Tham gia Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh 'gồng gánh' 200 kg hành lý khiến ai nhìn cũng choáng

Sáng nay, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Trung Quốc tranh tài tại Miss World 2017.

Đỗ Mỹ Linh cho biết cô đã chuẩn bị tốt nhất để chinh phục vương miện, đem vinh quang về cho Tổ quốc. Hành trang người đẹp mang theo gồm 200 kg hành lý được đựng trong 10 chiếc vali đủ mọi kích cỡ.