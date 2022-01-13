Scandal Diệp Lâm Anh tan vỡ hôn nhân vì tiểu tam sốt xình xịch, phát ngôn của Hương Giang về người thứ ba hot trở lại

Vào thời điểm này, các netizen cũng truyền nhau quan điểm về người thứ 3 của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang. Trong chương Người ấy là ai, Hương Giang từng bày tỏ thẳng thắn góc nhìn của mình về tiểu tam trong truyền thuyết rừng: "Kĩ năng của người thứ 3 mới lắm mọi người. Ngày xưa, người thứ 3 luôn luôn bắt người đàn ông phải bỏ vợ. Nhưng ngày nay, sự khôn khéo của người thứ 3 đã tăng đáng kể: "Anh cứ về với vợ đi, cuối tuần anh dành cho em".

Scandal Diệp Lâm Anh tan vỡ hôn nhân vì có người thứ ba đã khiến cõi mạng xôn xao cả ngày nay. Tiểu tam không ai xa lạ mà là diễn viên người mẫu Q.T. Cư dân mạng đua nhau chỉ trích Q.T và bày tỏ sự thương cảm cho Diệp Lâm Anh.

Nàng hậu còn đặt câu hỏi thâm thúy rằng: "Người đàn ông đỡ kiểu gì bây giờ? Giang không nói người thứ 3 không có lỗi nhưng người thứ 3 không sinh ra để gìn giữ hạnh phúc hộ mình, ai cũng phải tự tranh đấu cho hạnh phúc của chính mình.

Người gìn giữ hạnh phúc phải là người đàn ông, họ phải gìn giữ hạnh phúc cho vợ, cho con cái. Nếu như người chồng chưa bảo vệ được hạnh phúc đó, đừng bắt một người phụ nữ khác phải bảo vệ. Họ cũng sinh ra và muốn bảo vệ hạnh phúc của họ, nhưng không may thay hạnh phúc đó là chồng của chị".

Phát ngôn về tiểu tam của Hương Giang bất ngờ hot trở lại vì quá chí lí

Theo như Hương Giang nhận định, hôn nhân có hạnh phúc hay không đều phụ thuộc nhiều vào sự chung thủy của người chồng. Nếu người đàn ông không chấp nhận mở lòng và sẵn sàng phản bội tình yêu của vợ thì người thứ ba không có cơ hội để hoành hành.

Hiện, vụ ồn ào ly thân giữa Diệp Lâm Anh và Đức Phạm vì có người thứ ba chen chân vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.