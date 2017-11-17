Sau tiết lộ bất hòa với bố mẹ vợ, Tim đăng ảnh nhạy cảm của Trương Quỳnh Anh cùng lời tâm sự gây choáng

Sau khi công khai xin lỗi bố mẹ vợ trên sóng truyền hình, Tim về nhà và viết những lời tâm sự mùi mẫn dành cho Trương Quỳnh Anh cùng lời hứa hẹn siêu ngọt ngào khiến ai đọc cũng phải nổi cơn ghen tị.
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Trong chương trình Hát câu chuyện tình tập 5, Tim và Trương Quỳnh Anh đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem khi chia sẻ con đường tình yêu đầy sóng gió sau 7 năm sống chung. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai chính thức nói về mâu thuẫn giữa Tim và bố mẹ vợ.
Dù đã đăng ký kết hôn và có chung một cậu con trai kháu khỉnh, thế nhưng vì Tim có quá khứ quá đào hoa nên cho đến tận bây giờ bố mẹ Trương Quỳnh Anh vẫn nhất quyết không đón nhận con rể. Đó cũng là một trong những lý do mà cặp đôi chần chừ đám cưới, thường xuyên xảy ra cãi vã và liên tục dính nghi án ly hôn.
Gần 1 tiếng xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình, Tim và Trương Quỳnh Anh đã thẳng thắn nói hết những khúc mắc trong lòng. Được sự động viên của 2 MC, nam ca sĩ đã chuyển cách gọi bố mẹ Trương Quỳnh Anh từ “hai bác” qua “bố mẹ” và hứa sẽ nắm chặt tay vợ vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ hạnh phúc.
Sau khi chương trình lên sóng, Tim đăng tải bức ảnh tình tứ của hai vợ chồng cùng lời động viên bà xã trên trang cá nhân.
“Dear my love!
Mấy tháng nay anh quá bận rộn quay cuồng với công việc và đi xa, không có nhiều thời gian dành cho em. Em chăm con và tiến bộ từng ngày, em giỏi lắm. Anh cũng xin lỗi vì quá lơ là, đi làm về mệt quá không quan tâm nhiều đến cảm xúc của em” - Tim viết.
Cuối bức thư, Tim hứa sẽ đưa Trương Quỳnh Anh đi du lịch ở bất cứ nơi đâu cô muốn để chuộc lỗi khiến nhiều fan “muốn ngất” vì ghen tị.
"Cuối tháng nay, anh sẽ dành thời gian cho gia đình mình em nhé. Em chọn đi… Paris, London, Macau, Hongkong… chỗ nào cũng được nha em. À mà anh nghe nói mùa này Đà Nẵng đẹp lắm em à” - giọng ca Một vòng trái đất ngọt ngào nhắn vợ.