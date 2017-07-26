Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Tùng Sơn xuất hiện với diện mạo mới khẳng định sẽ chuyển giới

Giải trí 26/07/2017 13:34

Sau cuộc đại trùng tu nhan sắc, Tùng Sơn bất ngờ tiết lộ là sẽ tiếp tục phẫu thuật chuyển giới trong tương lai.

Tùng Sơn là hiện tượng nổi lên với những clip khóc lóc, trang điểm, ăn mặc lố lăng, nhảy nhót, làm trò câu like, những ồn ào vạch mặt “bạn trai soái ca”, quay clip phản cảm...

Các chiêu trò này đã từng khiến nhiều người ngán ngẩm và tốn không ít giấy mực của báo chí. Hình tượng “không giống ai” này khiến cư dân mạng chỉ trích dữ dội, nhưng càng lên án thì anh chàng gốc Trà Vinh này lại càng nổi tiếng và nhận được nhiều show diễn hơn.

Khá im ắng một thời gian, Tùng Sơn đã trở lại và trực tiếp livestream cuộc phẫu thuật của mình. Chia sẻ trên Dân Việt, Tùng Sơn cho biết lần can thiệp dao kéo này là để thay đổi toàn bộ khung xương hàm mặt gồm xương gò má, xương hàm trên, hàm dưới, góc hàm và xương cằm… Ngoài ra, anh còn sửa mũi, mắt và môi. Bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật của Sơn Tùng đã nhận xét Tùng Sơn có khung xương đặc biệt nên phải chỉnh sửa nhiều mới được diện mạo ưng ý.

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Tùng Sơn và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet.

Sau cuộc đại trùng tu nhan sắc với kinh phí 300 triệu đồng, Tùng Sơn xuất hiện với một diện mạo vô cùng khác, mắt to có hồn, cánh mũi được thu gọn, cằm nhọn và hàm răng trắng đều. Ngay khi những hình về diện mạo mới được tung lên, Tùng Sơn đã khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ và không còn ai nhận ra “Công chúa Thủy tề” của quá khứ.

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Tùng Sơn xuất hiện với diện mạo mới khẳng định sẽ chuyển giới - Ảnh 2
Nhan sắc của Tùng Sơn trước và sau phẫu thuật - Ảnh: Internet.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn trên Kênh 14, Tùng Sơn đã thẳng thắn chia sẻ dự định sẽ tiến hành một cuộc phẫu thuật chuyển giới trong tương lai.

Anh chàng tâm sự: “Lúc xưa mình thích giả gái và bây giờ muốn trở thành một cô gái thật sự, dịu dàng, mềm mại, hiện tại cơ thể mình có hơi cứng.”

Sau phẫu thuật thẩm mỹ, Tùng Sơn xuất hiện với diện mạo mới khẳng định sẽ chuyển giới - Ảnh 3
Tùng Sơn sẽ phẫu thuật chuyển giới trong tương lai - Ảnh: Internet.

Bên lề chuyện phẫu thuật, Tùng Sơn còn chia sẻ về những clip hài phản cảm trên mạng, anh khẳng định nếu không khùng khùng, điên điên thì sẽ không có clip vui cho mọi người xem. “Công chúa Thủy tề” còn cho biết từ hồi có nhiều clip trên mạng, anh chàng đã nhận được nhiều show đi diễn ở bar và giao lưu với khán giả ở các tỉnh thành, và tiết lộ luôn mức lương cho mỗi lần diễn là 30 triệu/show. Ngoài ra, anh chàng còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo và chụp hình.

Trong cuộc phỏng vấn, Tùng Sơn cũng giải thích thêm về mâu thuẫn đã từng muốn về quê và không tham gia showbiz vì bị lợi dụng. Anh chàng cho biết, anh đã tìm được một người quản lý tin tưởng để trụ lại Sài Gòn, cống hiến hết mình cho nghệ thuật trong tương lai sắp tới.

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