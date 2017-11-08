Sau nhiều năm lui về hậu phương, Tăng Thanh Hà 'tái xuất' với nhan sắc kiêu kỳ, xinh đẹp khó cưỡng

Sau thời gian lui về hậu phương để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình, "Ngọc nữ điện ảnh Việt" Tăng Thanh Hà gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trong hậu trường một buổi chụp hình thời trang .

Dễ dàng nhận ra, dù lui về hậu phương để hỗ trợ kinh doanh và chăm lo cho gia đình, bà mẹ hai con vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp, cuốn hút khi trở lại. Nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời khen của fan hâm mộ.

Rất nhiều khán giả đang mong đợi sự trở lại của cô nàng Út Nhỏ trong Hương Phù Sa ở một dự án điện ảnh đình đám. Tuy nhiên, đây chỉ là hậu trường chụp ảnh để chuẩn bị cho buổi triển lãm thời trang đánh dấu 10 năm sự nghiệp thành công của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Tăng Thanh Hà là một trong những diễn viên được yêu thích nhất nhì màn ảnh Việt khi tham gia hàng loạt vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô nàng bất ngờ kết hôn với doanh nhân giàu có Louis Nguyễn và tập trung lo cho gia đình.

Dù chưa quay lại với màn ảnh nhưng sự trở lại lần này của bà xã Louis Nguyễn cũng khiến khán giả thích thú và ngóng trông hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên trong lĩnh vực thời trang.