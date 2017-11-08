Sau nhiều năm lui về hậu phương, Tăng Thanh Hà 'tái xuất' với nhan sắc kiêu kỳ, xinh đẹp khó cưỡng

Giải trí 08/11/2017 13:13

Sau nhiều năm rút khỏi làng giải trí Việt, Tăng Thanh Hà trở lại với vẻ kiêu kỳ và xinh đẹp. Nữ diễn viên khiến dư luận chú ý khi xuất hiện trong buổi chụp hình của nhiếp ảnh gia Milor Trần.

Sau thời gian lui về hậu phương để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm của mình, "Ngọc nữ điện ảnh Việt" Tăng Thanh Hà gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trong hậu trường một buổi chụp hình thời trang.

Bức ảnh Hà Tăng được nhiếp ảnh gia Milor Trần chia sẻ đang lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội.

Tăng Thanh Hà 'tái xuất' với nhan sắc kiêu kỳ, xinh đẹp khó cưỡng
Hà Tăng bất ngờ xuất hiện trong buổi chụp hình thời trang khiến nhiều người chú ý - Ảnh: Internet

Dễ dàng nhận ra, dù lui về hậu phương để hỗ trợ kinh doanh và chăm lo cho gia đình, bà mẹ hai con vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp, cuốn hút khi trở lại. Nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời khen của fan hâm mộ.

Rất nhiều khán giả đang mong đợi sự trở lại của cô nàng Út Nhỏ trong Hương Phù Sa ở một dự án điện ảnh đình đám. Tuy nhiên, đây chỉ là hậu trường chụp ảnh để chuẩn bị cho buổi triển lãm thời trang đánh dấu 10 năm sự nghiệp thành công của NTK Đỗ Mạnh Cường.

Tăng Thanh Hà 'tái xuất' với nhan sắc kiêu kỳ, xinh đẹp khó cưỡng
Cận cảnh vẻ đẹp cuốn hút của bà xã Louis Nguyễn - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà là một trong những diễn viên được yêu thích nhất nhì màn ảnh Việt khi tham gia hàng loạt vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô nàng bất ngờ kết hôn với doanh nhân giàu có Louis Nguyễn và tập trung lo cho gia đình. 

Dù chưa quay lại với màn ảnh nhưng sự trở lại lần này của bà xã Louis Nguyễn cũng khiến khán giả thích thú và ngóng trông hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên trong lĩnh vực thời trang.

Tăng Thanh Hà 'tái xuất' với nhan sắc kiêu kỳ, xinh đẹp khó cưỡng
Hình ảnh của "Ngọc nữ điện ảnh Việt" được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà 'tái xuất' với nhan sắc kiêu kỳ, xinh đẹp khó cưỡng
Hà Tăng xuất hiện với vẻ kiêu kỳ và xinh đẹp sau nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà khoe quý tử hoá trang thành khủng long cực đáng yêu

Tăng Thanh Hà khoe quý tử hoá trang thành khủng long cực đáng yêu

Dù Tăng Thanh Hà vẫn nhất quyết không chịu hé lộ dung nhan con trai đầu lòng nhưng nhiều người hâm mộ tỏ ra vô cùng thích thú trước hình ảnh mới nhất của bé.

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