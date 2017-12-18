Sau ly hôn, Thu Thủy ám chỉ chồng cũ sống trơ trẽn: ‘Tôi quá kinh hãi bạn!’

Giải trí 18/12/2017 10:52

Nhiều người đoán Thu Thủy vẫn chưa quên được nỗi đau sau ngày ly hôn chồng cũ. Chia sẻ mới nhất của cô được cho là đang trách móc bố của con trai.

Cách đây khoảng nửa tháng, Thu Thủy khiến nhiều người rất xót xa khi thông báo đã ly hôn chồng sau 17 năm gắn bó. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ lý do chia tay là vì chồng cũ quá vô tâm, anh thường xuyên bỏ bê vợ con để lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Thậm chí, có lúc ông xã Thu Thủy bỏ đi nhiều tháng liền, chỉ về nhà vài hôm rồi lại xách balo lên đi tiếp.

Sau ly hôn, Thu Thủy ám chỉ chồng cũ sống trơ trẽn: ‘Tôi quá kinh hãi bạn!’ - Ảnh 1
Chia sẻ mới nhất của Thu Thủy được cho là đang nói đến chồng cũ - Ảnh: FBNV

Quá mệt mỏi vì phải một mình gồng gánh chăm lo gia đình, giọng ca Sao em vẫn yêu quyết định bế bé Lạc Gia rời khỏi tổ ấm và chấm dứt tất cả bằng một tờ đơn ly dị. Theo Thu Thủy, từ sau ngày hoàn tất thủ tục ở tòa án, chồng cũ chưa môt lần nhắn tin hỏi thăm con.

Mới đây, cô chia sẻ một status khá dài để trấn an người hâm mộ rằng mình đã vượt qua những ngày khó khăn nhất. Nữ ca sĩ lấy con trai làm động lực sống và luôn ghi nhớ lời mẹ dặn để không phạm phải sai lầm thêm lần nữa.

Sau ly hôn, Thu Thủy ám chỉ chồng cũ sống trơ trẽn: ‘Tôi quá kinh hãi bạn!’ - Ảnh 2
Thu Thủy và chồng có 13 năm yêu và gần 4 năm hôn nhân - Ảnh: FBNV

“Mẹ khuyên con gái hãy bản lĩnh đối mặt với cuộc sống, bây giờ là lúc con sống cho bản thân và con trai của mình. Không cần sợ cô đơn mà cố bám víu vào 1 người đàn ông khác.

Người xứng đáng sẽ tự khắc xuất hiện trước mặt con vì con đã dám chấp nhận thử thách, không sợ đơn độc, yếu đuối cũng không thể đánh gục được con. Con cứ làm và sống đúng với những gì con đã sống. Con sẽ không sợ bất cứ thứ gì trên đời có thể làm gục ngã con”, nữ ca sĩ trải lòng.

Đọc những dòng cuối trong bài chia sẻ của Thu Thủy, nhiều người đoán ra cô vẫn còn rất giận chồng cũ. Bà mẹ trẻ dùng những từ ngữ khá nặng nề để nói về người đã gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau.

Sau ly hôn, Thu Thủy ám chỉ chồng cũ sống trơ trẽn: ‘Tôi quá kinh hãi bạn!’ - Ảnh 3
Thu Thủy và con trai - Ảnh: FBNV

 “Tui thấy đôi lúc cũng tủi thân nhưng bên cạnh có con trai là người đàn ông đích thực để tui dựa vào, rồi thêm mấy đứa em nhây và bựa, cộng thêm công việc càng làm cho tui cảm thấy tình yêu cũng chả mấy quan trọng nữa.

Nhìn hình tui ở dưới mà xem có gì đáng mà buồn chứ. Bạn thấy bạn sống vô tâm, ích kỷ thì bạn happy chứ tui không thể sống trơ trẽn như bạn được...quá kinh hãi” - Thu Thủy viết.

Ly hôn chồng, Thu Thủy một mình chăm sóc con trai bị ốm khiến fan vô cùng xót xa

Ly hôn chồng, Thu Thủy một mình chăm sóc con trai bị ốm khiến fan vô cùng xót xa

Sau khi công khai thông báo đã ly hôn chồng được nửa năm, đây là lần đầu tiên ca sĩ Thu Thủy đăng ảnh chụp cùng con trai trên trang cá nhân. Dòng status của cô khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

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