Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ

Giải trí 27/10/2017 23:37

Nổi tiếng có nhiều con nuôi nhưng Phi Nhung rất ít khi chia sẻ hình ảnh con ruột. Mới đây, dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh nữ ca sĩ cùng con gái ruột diện đồ đôi khiến fan thích thú.

Sau thời gian giữ kín, vào tháng 4/2010, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ chia sẻ về việc có con gái ruột ở Mỹ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ tiết lộ con gái ruột tên Wendy, sinh năm 1992, vừa đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá ở Mỹ.

Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ - Ảnh 1
Phi Nhung hạnh phúc bên con gái tại Mỹ - Ảnh: Internet

Mới đây, trong chuyến lưu diễn, Phi Nhung và con gái lại có dịp quấn quýt bên nhau. Những hình ảnh vui vẻ đời thường của hai mẹ con lại được fan truyền tải trên mạng xã hội. Dù chỉ là những hình ảnh đời thường nhưng hai mẹ con nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Theo Ngoisao.vn, Phi Nhung thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để phục vụ cho công việc. Do đó, mỗi khi có thời gian, nữ ca sĩ luôn bên cạnh để vun đắp tình cảm với con gái.

Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ - Ảnh 2
Phi Nhung và con gái diện đồ đôi tình cảm đi chơi với nhau - Ảnh: Internet

Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ - Ảnh 3
Dù bận rộn công việc nhưng "bà mẹ đông con" Phi Nhung luôn dành thời gian để bên cạnh con gái - Ảnh: internet

Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ - Ảnh 4
Hình ảnh con gái ruột Phi Nhung trong lễ tốt nghiệp tại Mỹ - Ảnh: Internet

Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ - Ảnh 5
Phi Nhung quyết định công khai con gái nhưng không tiết lộ gì thêm - Ảnh: Internet

Không ngờ Phi Nhung chưa lấy chồng đã có tới 18 đứa con, sống cuộc đời bình thường hết cỡ như thế này

Không ngờ Phi Nhung chưa lấy chồng đã có tới 18 đứa con, sống cuộc đời bình thường hết cỡ như thế này

Ngoài những lúc đi hát và tham gia sự kiện, Phi Nhung dành tất cả thời gian rảnh để ở bên cạnh chăm sóc 18 đứa con do cô nhận nuôi. Nữ ca sĩ không ngại tự tay tắm rửa, cho ăn và đưa các con đến trường để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm những lúc mẹ đi làm xa.

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