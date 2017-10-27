Sau khi công bố danh tính con gái ruột, Phi Nhung diện đồ đôi bình dị cùng con dạo khắp đường phố Mỹ

Sau thời gian giữ kín, vào tháng 4/2010, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ chia sẻ về việc có con gái ruột ở Mỹ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ tiết lộ con gái ruột tên Wendy, sinh năm 1992, vừa đỗ thủ khoa chuyên ngành y tá ở Mỹ.

Mới đây, trong chuyến lưu diễn, Phi Nhung và con gái lại có dịp quấn quýt bên nhau. Những hình ảnh vui vẻ đời thường của hai mẹ con lại được fan truyền tải trên mạng xã hội. Dù chỉ là những hình ảnh đời thường nhưng hai mẹ con nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Theo Ngoisao.vn, Phi Nhung thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để phục vụ cho công việc. Do đó, mỗi khi có thời gian, nữ ca sĩ luôn bên cạnh để vun đắp tình cảm với con gái.