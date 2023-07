Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa "gạ tình", Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng

Phạm Lịch bị nghi đang bầu bí 5 tháng

Nhiều người hâm mộ khen ngợi ông xã của Phạm Lịch điển trai, cá tính, xứng đôi với dancer 9X. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là vòng 2 lùm lùm trong lớp váy xoè. Đặc biệt, trên dòng trạng thái, cô còn để icon 3 người đầy ẩn ý kèm hashtag #21 weeks (Tạm dịch: 21 tuần). Nhiều ý kiến cho rằng cô đang mang thai dành nhiều lời chúc tới Phạm Lịch vì cuối cùng sau nhiều sóng gió, cô cũng đã tìm được một nửa hoàn hảo của cuộc đời.

Nhiều bạn bè đã chúc phúc cho Phạm Lịch

Phạm Lịch sinh năm 1990 là vũ công ở TP.HCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia So you think you can dance. Năm 2020, cô lấn sân sang con đường ca hát. Gần đây, Phạm Lịch góp mặt trong gameshow Gương mặt thân quen. Cô cũng được nhiều khán giả biết đến sau vụ lùm xùm "tố cáo" rocker Phạm Anh Khoa gạ tình mình tại nhà riêng hồi tháng 5/2018. Sau lùm xùm, Phạm Lịch từng chia sẻ bản thân e dè đàn ông, chưa dám yêu ai. Mãi đến năm 2019, cô mới có bạn trai mới nhưng giấu danh tính và hình ảnh "nửa kia".