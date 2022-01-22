Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa "gạ tình", Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng

Giải trí 22/01/2022 20:43

Cũ công Phạm Lịch bất ngờ lên xe hoa cùng bạn trai Toàn Trung sau thời gian hẹn hò khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Vài giờ trước, Phạm Lịch bất ngờ công khai hình ảnh lên xe hoa cùng bạn trai. Chồng của Phạm Lịch là Nguyễn Toàn Trung, sinh năm 1990. Anh hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Trong ngày đặc biệt này, Phạm Lịch hạnh phúc chia sẻ: "Chạy không thoát. Vì câu cửa miệng của Nguyễn Toàn Trung: "Em đừng hòng thoát khỏi anh". Giờ được đem về rồi. Mong lời chúc phúc từ tất cả mọi người. Cũng như xin lỗi bạn bè gần xa, vì tình hình dịch cũng như xa xôi nên chỉ gói gọn trong bữa tiệc gia đình. Không thể mời mọi người cùng tham dự. Hi vọng tình hình ổn định, để cùng chia vui với tất cả mọi người. Dạ vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Show gia đình vẫn nhận bình thường ạ".

Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa 'gạ tình', Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng - Ảnh 1

Phạm Lịch bất ngờ thông báo đã kết hôn với ông xã

Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa 'gạ tình', Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng - Ảnh 2

Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa 'gạ tình', Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng - Ảnh 3

Phạm Lịch bị nghi đang bầu bí 5 tháng

Nhiều người hâm mộ khen ngợi ông xã của Phạm Lịch điển trai, cá tính, xứng đôi với dancer 9X. Tuy nhiên, điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là vòng 2 lùm lùm trong lớp váy xoè. Đặc biệt, trên dòng trạng thái, cô còn để icon 3 người đầy ẩn ý kèm hashtag #21 weeks (Tạm dịch: 21 tuần). Nhiều ý kiến cho rằng cô đang mang thai dành nhiều lời chúc tới Phạm Lịch vì cuối cùng sau nhiều sóng gió, cô cũng đã tìm được một nửa hoàn hảo của cuộc đời.

Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa 'gạ tình', Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng - Ảnh 4

Sau hơn 3 năm tố rocker Phạm Anh Khoa 'gạ tình', Phạm Lịch lên xe hoa và rộ nghi án mang thai 5 tháng - Ảnh 5

Nhiều bạn bè đã chúc phúc cho Phạm Lịch

Phạm Lịch sinh năm 1990 là vũ công ở TP.HCM. Cô được khán giả biết đến khi tham gia So you think you can dance. Năm 2020, cô lấn sân sang con đường ca hát. Gần đây, Phạm Lịch góp mặt trong gameshow Gương mặt thân quen. Cô cũng được nhiều khán giả biết đến sau vụ lùm xùm "tố cáo" rocker Phạm Anh Khoa gạ tình mình tại nhà riêng hồi tháng 5/2018. Sau lùm xùm, Phạm Lịch từng chia sẻ bản thân e dè đàn ông, chưa dám yêu ai. Mãi đến năm 2019, cô mới có bạn trai mới nhưng giấu danh tính và hình ảnh "nửa kia".

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