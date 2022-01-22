Bị Phương Lê livestream đe dọa, HH Đại dương Đặng Thu Thảo phản ứng ra sao?

Giải trí 22/01/2022 20:42

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo vẫn tỏ ra bình thường và vui vẻ đón tuổi mới.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Phương Lê vừa lên sóng tố chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 lừa đảo Hoa hậu Thùy Tiên để kí vào giấy nợ bạc tỉ. Sau đó, Đặng Thùy Trang còn liên tục đăng đàn cà khịa đòi tiền Thùy Tiên khiến mọi người rất bất bình. Bên cạnh đó, Phương Lê cho biết bản thân không nói xấu "đàn em" mà chính thái độ sống "hai mặt" đã khiến cô phải bức xúc lên tiếng.

Bị Phương Lê livestream đe dọa, HH Đại dương Đặng Thu Thảo phản ứng ra sao? - Ảnh 1

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bị hoa hậu Phương Lê tố ăn cháo đá bát, sống hai mặt

Khi bị "ăn cháo đá bát" và dọa bẻ răng, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo không chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến ồn ào với đàn chị. Có thể thấy, cô đang "comeback" mạnh mẽ trở lại sau liên hoàn biến cố từ hôn nhân đến bạn bè. 

Mới đây, Hoa hậu Đại dương 2014 còn tự gửi lời mừng sinh nhật cho bản thân mình thông qua trang cá nhân. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật tôi. 22/1/2022. Cảm ơn gia đình, thầy cô và các anh chị, bạn bè đồng nghiệp, người thân, các anh chị báo chí đã luôn bên Thảo, yêu thương, tin tưởng và bảo vệ Thảo. Cảm ơn những bài học sóng gió cuộc đời cho Thảo mạnh mẽ hơn, dạy Thảo trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, tỉnh táo hơn, cẩn trọng hơn và biết ơn hơn rất nhiều. Tuổi mới nguyện mong tất cả mọi người đều thật nhiều sức khỏe và bình an! Xin cảm ơn những lời chúc, những món quà thật đáng yêu và thân thương nhất của mọi người".

Bị Phương Lê livestream đe dọa, HH Đại dương Đặng Thu Thảo phản ứng ra sao? - Ảnh 2

Đặng Thu Thảo giữ im lặng giữa tâm bão và tự đăng status mừng sinh nhật của mình

Bị Phương Lê livestream đe dọa, HH Đại dương Đặng Thu Thảo phản ứng ra sao? - Ảnh 3

Chị gái của Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang đòi đối chất cùng Phương Lê

Trong khi đó, chị gái của Đặng Thu Thảo thì hẹn hoa hậu Phương Lê livestream đối chất: "Trang ít khi livestream, nhưng về việc của Phương Lê, có lẽ mình sẽ không im lặng. 19 giờ ngày 23/1, mình sẽ livestream để rõ ràng mọi thứ về việc của Thảo và cô Hoa hậu kia qua lời Phương Lê nói. Nhắc đích danh tên mình thì mình sẽ phải nói", cô chia sẻ.

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tung hộ em gái nhằm hạ bệ hoa hậu Thùy Tiên, đá đểu chuyện bất hiếu và lố bịch?

Chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang vẫn miệt mài đăng status đá đểu chỉ trích hoa hậu Thùy Tiên mỗi ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo chị gái hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo Hoa hậu Phương Lê hoa hậu đại dương 2014 Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 41 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy