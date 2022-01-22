Cách đây không lâu, Hoa hậu Phương Lê vừa lên sóng tố chị gái Hoa hậu Đại dương 2014 lừa đảo Hoa hậu Thùy Tiên để kí vào giấy nợ bạc tỉ. Sau đó, Đặng Thùy Trang còn liên tục đăng đàn cà khịa đòi tiền Thùy Tiên khiến mọi người rất bất bình. Bên cạnh đó, Phương Lê cho biết bản thân không nói xấu "đàn em" mà chính thái độ sống "hai mặt" đã khiến cô phải bức xúc lên tiếng.

Khi bị "ăn cháo đá bát" và dọa bẻ răng, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo không chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến ồn ào với đàn chị. Có thể thấy, cô đang "comeback" mạnh mẽ trở lại sau liên hoàn biến cố từ hôn nhân đến bạn bè.

Mới đây, Hoa hậu Đại dương 2014 còn tự gửi lời mừng sinh nhật cho bản thân mình thông qua trang cá nhân. Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật tôi. 22/1/2022. Cảm ơn gia đình, thầy cô và các anh chị, bạn bè đồng nghiệp, người thân, các anh chị báo chí đã luôn bên Thảo, yêu thương, tin tưởng và bảo vệ Thảo. Cảm ơn những bài học sóng gió cuộc đời cho Thảo mạnh mẽ hơn, dạy Thảo trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, tỉnh táo hơn, cẩn trọng hơn và biết ơn hơn rất nhiều. Tuổi mới nguyện mong tất cả mọi người đều thật nhiều sức khỏe và bình an! Xin cảm ơn những lời chúc, những món quà thật đáng yêu và thân thương nhất của mọi người".

Đặng Thu Thảo giữ im lặng giữa tâm bão và tự đăng status mừng sinh nhật của mình

Chị gái của Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang đòi đối chất cùng Phương Lê

Trong khi đó, chị gái của Đặng Thu Thảo thì hẹn hoa hậu Phương Lê livestream đối chất: "Trang ít khi livestream, nhưng về việc của Phương Lê, có lẽ mình sẽ không im lặng. 19 giờ ngày 23/1, mình sẽ livestream để rõ ràng mọi thứ về việc của Thảo và cô Hoa hậu kia qua lời Phương Lê nói. Nhắc đích danh tên mình thì mình sẽ phải nói", cô chia sẻ.