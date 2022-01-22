Miss Grand International 2020 lầy lội Gắn râu cho Hoa hậu Thùy Tiên, còn gọi là hình mẫu lý tưởng của mình

Giải trí 22/01/2022 20:42

Thùy Tiên đã bị đàn chị troll cực hài hước nhưng cũng hết sức đáng yêu.

Vài giờ trước, trên trang Facebook của mình, Miss Grand 2020 - Nam Chantarapadit khiến cư dân mạng cười bò vì hành động quá lầy của mình. Người đẹp này đã đăng tải hình ảnh của Thùy Tiên trên trang cá nhân, lại còn đính kèm bộ râu ria mép trông giả trân hết mức lên mặt đại diện Việt Nam. Không chỉ thế, cô còn ví Thùy Tiên hư hình mẫu lý tưởng của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên người đẹp da nâu có hành động liên quan trực tiếp đến đại diện Việt Nam. Trước đó, Thùy Tiên cũng từng chia sẻ: “Từ trước khi Tiên đăng quang và chỉ là thí sinh của cuộc thi thì hai chị cũng post story thể hiện ủng hộ đại diện của Việt Nam và dự đoán Tiên có thể lọt Top 5 chung cuộc. Thực sự, Tiên cũng không biết vì sao lại được hai đàn chị ưu ái và để ý như vậy. Và khi Tiên đăng quang thì cả hai chị đều rất vui mừng và từ đó, ba chị em khá thân thiết với nhau”.

Miss Grand International 2020 lầy lội Gắn râu cho Hoa hậu Thùy Tiên, còn gọi là hình mẫu lý tưởng của mình - Ảnh 1

Mức độ lầy lội của Miss Grand International 2020 khiến dân tình không khỏi cười bò

Miss Grand International 2020 lầy lội Gắn râu cho Hoa hậu Thùy Tiên, còn gọi là hình mẫu lý tưởng của mình - Ảnh 2

Miss Grand International 2020 lầy lội Gắn râu cho Hoa hậu Thùy Tiên, còn gọi là hình mẫu lý tưởng của mình - Ảnh 3

Miss Grand 2020 - Nam Chantarapadit không ngại ngần thể hiện sự yêu mến với Thùy Tiên

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, nhất cử nhất động của Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Người đẹp cũng thường xuyên cập nhật những hình ảnh của mình trên mạng xã hội để dân tình tiện theo dõi.

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