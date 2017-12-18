Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ

Giải trí 18/12/2017 16:49

Từ những hình ảnh được chia sẻ sau khi kết hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến công chúng hoài nghi đang mang thai.

Qua những hình ảnh Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ trên trang cá nhân sau hơn 2 tháng kết hôn, nhiều dân mạng cho rằng người đẹp này đã có tin vui.

Về vóc dáng bên ngoài, thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2012 tăng cân hơn trước khá nhiều. Đặc biệt, “Thần tiên tỷ tỷ" thường xuyên diện những thiết kế váy rộng, thoải mái có thể che được phần eo. Chưa hết, bà xã doanh nhân Trung Tín còn đứng cách ống kính khá xa hoặc dùng tay, túi xách và nhiều vật dụng khác để che phần bụng của mình.

Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ - Ảnh 1
Công chúng hoài nghi Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã mang thai qua những hình ảnh được đăng tải gần đây - Ảnh: Internet

Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ - Ảnh 2
Không chỉ chụp ảnh từ xa...

Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ - Ảnh 3
... mà Đặng Thu Thảo còn thường dùng tay và một số vật dụng để che phần bụng của mình - Ảnh: Internet

Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ - Ảnh 4
Những chiếc váy rộng, thoải mái được nàng hậu sinh năm 1991 khá ưa chuộng - Ảnh: Internet

Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ - Ảnh 5
Ngoài ra, bà xã doanh nhân Trung Tín còn khéo che vòng 2 khi chụp ảnh từ sau lưng - Ảnh: Internet

Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ - Ảnh 6
Đặc biệt, khi được một người bạn hỏi có phải tăng cân không, Hoa hậu Việt Nam 2012 đã thừa nhận - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo công khai bênh vực người đàn ông "quan trọng" của cuộc đời mình

Đặng Thu Thảo công khai bênh vực người đàn ông "quan trọng" của cuộc đời mình

"Soái ca khởi nghiệp" chính là người mai mối giúp Hoa hậu và ông xã Trung Tín thành duyên vợ chồng nên việc cô bênh vực anh không khiến cư dân mạng cảm thấy quá khó hiểu.

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