Rộ tin Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang mang bầu với loạt bằng chứng đáng ngờ

Từ những hình ảnh được chia sẻ sau khi kết hôn, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến công chúng hoài nghi đang mang thai.

Qua những hình ảnh Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ trên trang cá nhân sau hơn 2 tháng kết hôn, nhiều dân mạng cho rằng người đẹp này đã có tin vui.

Về vóc dáng bên ngoài, thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2012 tăng cân hơn trước khá nhiều. Đặc biệt, “Thần tiên tỷ tỷ" thường xuyên diện những thiết kế váy rộng, thoải mái có thể che được phần eo. Chưa hết, bà xã doanh nhân Trung Tín còn đứng cách ống kính khá xa hoặc dùng tay, túi xách và nhiều vật dụng khác để che phần bụng của mình.

Đặng Thu Thảo công khai bênh vực người đàn ông "quan trọng" của cuộc đời mình "Soái ca khởi nghiệp" chính là người mai mối giúp Hoa hậu và ông xã Trung Tín thành duyên vợ chồng nên việc cô bênh vực anh không khiến cư dân mạng cảm thấy quá khó hiểu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-hoa-hau-dang-thu-thao-dang-mang-bau-voi-loat-bang-chung-dang-ngo-262933.html