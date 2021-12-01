Quỳnh Thư lần đầu lên tiếng sau tin đồn cặp kè chồng Diệp Lâm Anh: 'Người nào không được yêu thì là người thứ ba'

Giải trí 01/12/2021 16:18

Quỳnh Thư không né tránh những câu hỏi liên quan tới ồn ào tình cảm, quả quyết sự thật sẽ được phơi bày.

Mới đây, trong sự kiện ra mắt một gameshow, Quỳnh Thư xuất hiện vô cùng rạng rỡ và cá tính trong trang phục cực ngầu. Tại đây, người đẹp được truyền thông đề cập tới ồn ào tình ái thời gian qua với chồng Diệp Lâm Anh. Cô đã không ngại ngần trải lòng, giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ. 

PV: Tin đồn có làm đời sống riêng tư của Quỳnh Thư bị xáo trộn?

Quỳnh Thư: "Tin đồn vẫn mãi là tin đồn. Những cái đó đôi khi cũng ảnh hưởng đến công việc và mọi thứ của tôi. Nhưng mọi chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ".

Quỳnh Thư lần đầu lên tiếng sau tin đồn cặp kè chồng Diệp Lâm Anh: 'Người nào không được yêu thì là người thứ ba' - Ảnh 1

PV: Tại sao bạn không làm sáng tỏ mọi chuyện nhân dịp này?

Quỳnh Thư: "Hồi sau sẽ rõ thì chắc chắn hồi sau sẽ rõ. Sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, mọi người sẽ biết. Sự thật thì sẽ không thể nào khác đi được, và tôi mong mọi người hãy kiên nhẫn đợi".

PV: Bạn có tự tin khi sự thật lộ diện thì mình sẽ là người được công chúng bảo vệ?

Quỳnh Thư: "Mỗi người có những cái nhìn khác nhau. Mọi người thương yêu, ghét bỏ hay bảo vệ tôi..., đó là quyền của mọi người, tôi không can thiệp được. Nói chung, tôi sẽ sống không sai với bản thân mình".

PV: Lí do gì khiến bạn khóa trang Facebook?

Quỳnh Thư: "Tôi khóa trang cá nhân vì cộng đồng mạng không hề biết thực hư câu chuyện mà tấn công tôi. Tôi cảm thấy nên khóa bình luận để bảo vệ an toàn cho mình và những điều xảy ra xung quanh".

Quỳnh Thư lần đầu lên tiếng sau tin đồn cặp kè chồng Diệp Lâm Anh: 'Người nào không được yêu thì là người thứ ba' - Ảnh 2

PV: Lí do nào khiến bạn hay bị gán ghép yêu thiếu gia, đại gia và cả quan điểm về người thứ ba?

Quỳnh Thư: "Những ồn ào vừa qua cũng khá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhưng sự thật không như những gì cộng đồng mạng hay bên ngoài đang nói về tôi. Những ai quen biết và hiểu tôi sẽ tin tôi.

Nếu nói tôi cố tạo scandal để đánh bóng tên tuổi khi quay lại một chương trình truyền hình thì tôi đã làm từ lâu chứ không đợi đến hôm nay. Vì tôi theo nghề đã lâu và cũng bỏ nghề theo kinh doanh một khoảng thời gian dài. Tiêu chí người yêu của tôi khá cao nên hay bị đồn với thiếu gia hay đại gia, chuyện cũng bình thường thôi. Trên trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ ba".

Cách đây không lâu, Quỳnh Thư vướng tin đồn là "tiểu tam" chen chân vào hôn nhân Diệp Lâm Anh - Đức Phạm. Mọi việc bắt nguồn từ đoạn clip chân dài diện đồ ngủ bước ra từ nhà riêng, kề cạnh ông xã Diệp Lâm Anh.

Quỳnh Thư lần đầu lên tiếng sau tin đồn cặp kè chồng Diệp Lâm Anh: 'Người nào không được yêu thì là người thứ ba' - Ảnh 3

Chồng đại gia của Liệp Lâm Anh đã tiết lộ cả 2 ly thân từ tháng 1/2021 và ý tứ cho biết tin đồn gần đây không đúng sự thật. Nhưng Diệp Lâm Anh lại khẳng định vẫn sống chung nhà với ông xã cũng như bố mẹ chồng, không có chuyện ly hôn.

Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào?

Ngọc Trinh lại nói đạo lý yêu đương còn tag cả cô bạn thân Quỳnh Thư, chân dài bị nghi hẹn hò chồng Diệp Lâm Anh phản ứng thế nào?

Phản ứng của Quỳnh Thư được dân tình đặc biệt quan tâm sau ồn ào tình cảm gây bão mạng thời gian qua.

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Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh và Đức Phạm ly thân Quỳnh Thư

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