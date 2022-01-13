Quỳnh Thư - Hải Tú diện cùng một kiểu áo, dân mạng mỉa mai "áo trà xanh"?

Các cư dân mạng không ngại ngần để lại bình luận cực mỉa mai dành cho hình ảnh Quỳnh Thư đụng hàng cùng một kiểu áo với Hải Tú.

Thời gian vừa qua, scandal trà xanh gần như làm chao đảo showbiz Việt. Đầu tiên phải kể đến câu chuyện giữa Hải Tú và Sơn Tùng đã khiến dư luận phẫn nộ. Tiếp đến, gia đình Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm cũng tan nát vì người thứ ba được CĐM đồn đoán là diễn viên người mẫu Quỳnh Thư.

Mới đây, trên một fanpage chuyên về showbiz đã đăng ảnh Hải Tú và Quỳnh Thư cùng diện một kiểu áo nhưng khác màu. Trong khi Hải Tú chọn outfit đen tuyền thì Quỳnh Thư lại chọn quần jeans suông và áo hồng choé khoe được làn da trắng và đôi chân dài miên man.

Quỳnh Thư và Hải Tú diện chung một kiểu áo

Bất ngờ hơn cả là dưới phần bình luận của hình ảnh này, cư dân mạng đua nhau để lại ý kiến mỉa mai chỉ trích: "Chiếc áo bị nguyền rủa", "Áo trà xanh, áo tiểu tam, áo tuesday, áo matcha", "Set đồ giúp tăng tỉ lệ giật chồng thành công", "Quỳnh Thư là tuesday, Hải Tú là trà xanh, ý nó là áo cho người thứ 3 đấy"... Điều này cũng dễ hiểu vì cả hai nữ diễn viên đều dính scandal tiểu tam nên các netizen ghét bỏ ra mặt. Thậm chí, Hải Tú còn bị tẩy chay cực thẳng tay. Mặc dù cho đến nay, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ bất kỳ điều gì.

Cư dân mạng mỉa mai đây là kiểu áo tiểu tam

Ảnh Tổng hợp: Internet

Quỳnh Thư bị chê kém sang khi clip diện bikini nhảy múa ưỡn ẹo trên du thuyền cùng hội bạn thân bị 'đào' lại Đang là tâm điểm chú ý của dư luận, mới đây clip nhảy ưỡn ẹo trên du thuyền cùng hội bạn thân trong bộ bikini không thể nào bé hơn được nữa của Quỳnh Thư bị netizen “khui” lại và chê kém sang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quynh-thu-hai-tu-dien-cung-mot-kieu-ao-dan-mang-mia-mai-ao-tra-xanh-445710.html