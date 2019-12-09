Phương Khánh, Ngọc Diễm, Uyên Linh chúc mừng New World Sài Gòn Hotel đổi diện mạo mới

Giải trí 09/12/2019 13:46

Tối 6/12, khách sạn New World Sài Gòn - khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại TP.HCM, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, với sự tham gia của đông đảo khách mời danh dự, đối tác chiến lược, văn nghệ sĩ, báo chí trong và ngoài nước.

Nữ ca sĩ Uyên Linh đã mang đến khán giả những giai điệu âm nhạc đặc sắc, mở màn cho lễ kỷ niệm 25 năm thành lập khách sạn New World Sài Gòn. Cùng đó là phần trình diễn của vũ đoàn Hoàng Thông qua tiết mục nhảy hiện đại kết hợp biểu diễn laser, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Đặc biệt, các vũ công còn hoá thân thành những nhân viên khách sạn New World Sài Gòn trong trang phục của nhiều bộ phận khác nhau tái hiện công việc hàng ngày qua tiết mục đặc sắc.

Phương Khánh, Ngọc Diễm, Uyên Linh chúc mừng New World Sài Gòn Hotel đổi diện mạo mới - Ảnh 1

Ông Eddy Sarton - Tổng quản lý khách sạn New World Sài Gòn phát biểu chào mừng

Ông Eddy Sarton - Tổng quản lý khách sạn New World Sài Gòn cho biết khách sạn thay đổi diện mạo nhằm giới thiệu không gian mới, nhà hàng mới, mang đến sự thoải mái, tiện lợi cho du khách đến TP.HCM công tác hoặc du lịch. Ông cũng cảm ơn sự cống hiến, tận tuỵ của tất cả nhân viên cho sự phát triển của khách sạn, cũng như sự ủng hộ của khách hàng.

Phương Khánh, Ngọc Diễm, Uyên Linh chúc mừng New World Sài Gòn Hotel đổi diện mạo mới - Ảnh 2

Hoa hậu trái đất Phương Khánh đến chúc mừng khách sạn New World Sài Gòn kỷ niệm 25 năm thành lập

Với mong muốn tiếp tục mang đến những trải nghiệm về dịch vụ và nơi lưu trú tốt nhất, khách sạn New World Sài Gòn đã đổi mới toàn diện, mang đến hình ảnh hiện đại hơn. Dịp này, khách sạn New World Sài Gòn còn chào đón Hoa Hậu trái đất 2018 Phương Khánh, diễn viên - người mẫu Quỳnh Thư, hoa hậu Ngọc Diễm.

Sự hiện diện của hoa hậu Phương Khánh - Hoa hậu Trái đất 2018, người Việt đầu tiên đoạt một trong 4 giải Hoa hậu lớn nhất được Quốc tế công nhận như một sự đánh dấu mạnh mẽ cho sự phát triển của Khách sạn New World Sài Gòn trong suốt 25 năm - một trong những khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên của TP.HCM.

Phương Khánh, Ngọc Diễm, Uyên Linh chúc mừng New World Sài Gòn Hotel đổi diện mạo mới - Ảnh 3

Hoa hậu Ngọc Diễm đảm nhận vai trì MC của chương trình

Hoa hậu Ngọc Diễm cho biết, điều cô ấn tượng tại khách sạn New World Sài Gòn là nhân viên rất thân thiện. Qua lần thay đổi diện mạo này, Ngọc Diễm đã thấy được sự cởi mở của khách sạn, cùng với sự chu toàn, ân cần trong phục vụ khách hàng.

Nhân dịp kỷ niệm này, quý khách sẽ được giảm giá đến 25% cho các dịch vụ ẩm thực, spa, câu lạc bộ Sức khỏe, áp dụng từ ngày 7/12/2019 đến 29/2/2020.

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