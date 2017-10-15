Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười

Giải trí 15/10/2017 07:31

Trong khi Phi Thanh Vân rất tự hào vì có bạn trai mới là doanh nhân, tiến sĩ, giỏi giang, có gia thế khủng thì nhiều cư dân mạng lại cho rằng đây là những thông tin bịa đặt. Không ít người khẳng định chồng tương lai của "Nữ hoàng dao kéo" thực chất chỉ là "dân buôn quèn" và thậm chí còn đang nợ tiền rượu của nhiều người.

Cách đây vài ngày, Phi Thanh Vân bất ngờ dắt bạn trai mới đi dự sự kiện và chia sẻ khá nhiều thông tin về người đàn ông có khả năng sẽ là chồng thứ 3 của cô. Người tình mới của Phi Thanh Vân có tên là Triệu Văn Dương, 50 tuổi, có chiều cao khá khiêm tốn nhưng được "Nữ hoàng dao kéo" rất nể phục vì sự hiểu biết hơn người.

Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười - Ảnh 1
 Phi Thanh Vân rất hãnh diện vì có bạn trai mới giỏi giang - Ảnh: Internet

"Tôi yêu vì anh ấy giỏi chứ không phải vì anh giàu. Bởi bản thân tôi cũng là một doanh nhân thành đạt, khả năng tài chính vững vàng rồi" - Phi Thanh Vân cho rằng cô đã nhiều tiền nên chỉ cần yêu người giỏi, không cần giàu.

Theo Phi Thanh Vân, Triệu Văn Dương là một doanh nhân thành đạt, hiện đang nắm giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc một tổ chức giáo dục, từng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đan Mạch và nhận nhiều giải thưởng dành cho doanh nhân.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều cư dân mạng lên tiếng khẳng định Phi Thanh Vân hoặc là nói dối hoặc không hiểu gì về người đàn ông này. Không ít fan để lại bình luận dưới các chia sẻ của "Nữ hoàng dao kéo", bóc "phốt" Triệu Văn Dương thực chất sinh năm 1983, chỉ là dân kinh doanh bình thường, không có chức vụ gì to tát như lời đồn và thậm chí còn nhiều lần quỵt tiền rượu của các chủ quán hiền lành.

Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười - Ảnh 2

Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười - Ảnh 3
Nhiều người cho rằng, Triệu Văn Dương còn rất trẻ chứ không lớn tuổi như Phi Thanh Vân tiết lộ - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân tự hào có bạn trai mới giỏi giang, gia thế khủng: Tiết lộ của dân mạng khiến nhiều người vừa sốc vừa cười - Ảnh 4
Trong khi đó, một số người khác lại khẳng định bạn trai của Phi Thanh Vân là người chuyên đi quỵt nợ - Ảnh: Internet

Trước những lời tố cáo không hay về người đàn ông của mình, Phi Thanh Vân hiện tại vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào. Trước đó, "Nữ hoàng dao kéo" chia sẻ rằng cô và bạn trai mới chỉ có 2 tháng quen nhau nên cần nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.

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