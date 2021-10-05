Phi Nhung từng hiếm hoi tiết lộ về cha ruột của Wendy, chỉ 1 câu nói đã lộ rõ cách đối đãi của chồng cũ dành cho con gái

Khi còn sống, cố ca sĩ Phi Nhung rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình cũng như gia đình. Nữ ca sĩ có duy nhất một người con gái ruột là Wendy Pham, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Về bố đẻ của Wendy là ai Phi Nhung cũng rất ít khi, thậm chí là giấu kín không tiết lộ ra ngoài.

Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Tuy nhiên, một người thân cận với nữ ca sĩ cho biết cô từng tiết lộ rằng: "Cha của bé Wendy là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con.

Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi".

Trong một lần chia sẻ trên truyền hình về ba của con gái, Phi Nhung nói thêm, cô cũng dạy Wendy từ nhỏ phải tôn trọng ba và ông bà nội. Cô tâm sự: "Tôi luôn nói con rằng ba con rất hiền lành, tốt bụng, chỉ là ba và mẹ không có duyên. Ba không thích mẹ đi hát nhưng mẹ cứ đi hát, vậy thôi. Nhưng con thì phải tôn trọng ba, tôn trọng bà nội. Con phải là một đứa con ngoan, mẹ thích như vậy".

Chỉ với câu nói “mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có” đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Qua câu nói này của Phi Nhung, có thể thấy cuộc đời của cô vô cùng khó khăn và thiếu thốn tình cảm gia đình.

Phi Nhung tiết lộ bố của con gái Wendy Phạm không muốn cô đi hát - Ảnh: Internet

Theo như những gì Phi Nhung chia sẻ với truyền thông, cố ca sĩ đã mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, nên mọi công việc đều do cô phụ trách và lo toan cho các em trong gia đình. Vậy nên mới hình thành tích cách sau này của Phi Nhung là rất muốn giúp đỡ thật nhiều những người có hoàn cảnh mồ côi cha mẹ và khó khăn.