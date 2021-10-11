Phi Nhung trút lòng tâm sự chuyện không biết giữ tiền, từng xin khán giả 'thương cho trót' vì không biết sẽ mất lúc nào

Giữa ồn ào, mới đây một đoạn clip cũ Phi Nhung từng nói về việc không giữ tiền đi hát của mình được cư dân mạng “đào” lại. Theo đó Phi Nhung chia sẻ: “Thật sự ra trong cuộc đời tôi mê làm, mê khán giả, tôi mê cái tình thương của mọi người dành cho tôi. Chứ thật sự ra tôi không biết giữ tiền, em tôi hay người quản lý của tôi giữ tiền chứ tôi không biết. Lâu lâu cho tiền tôi thì tôi xài".

Chỉ vài ngày sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, ồn ào tiền nong của con nuôi Hồ Văn Cường một lần nữa lại trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, một nữ streamer tiếp tục lên tiếng yêu cầu phía quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung làm rõ khoản tiền giải thưởng mà em đã dành được khi đi tham dự cuộc thi. Chưa dừng lại ở đó, sự việc Trang Trần đến tận nhà cố ca sĩ để chất vấn Hồ Văn Cường cũng khiến nhiều người xem bất bình.

Đang chú ý, nhiều người không khỏi rùng mình trước câu nói về số phận của Phi Nhung được chính cô chia sẻ. Cố ca sĩ mong khán giả nếu đã thương mình thì thương cho trót vì không biết bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào. "Nếu khán giả thương thì thương cho trót. Cuộc đời này không biết mất lúc nào, còn lúc nào. Nếu vui được thì mình vui, thương được thì mình thương. Không riêng gì Phi Nhung mà tất cả mọi người. Đừng thù hận hay ích kỷ vì mất còn lúc nào không biết được", Phi Nhung chia sẻ trong chương trình.

Kể từ khi nhận các bé về làm con nuôi, Phi Nhung từng nhiều lần phải chịu nhiều tai tiếng vì cho rằng dùng danh tiếng để trục lợi cá nhân. Cô khẳng định bản thân nuôi con 15 năm nay chưa bao giờ xin tiền của khán giả, chỉ mong khán giả yêu thương mình hơn, mua vé xem mình hát hay quý mến thì mua đía CD để có đủ kinh phí nuôi con.

Phi Nhung từng tâm sự mình không biết giữ tiền - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi xem lại đoạn clip cũ của Phi Nhung, nhiều người không khỏi nghẹn ngào về những lời tâm sự của cố ca sĩ.

Cũng trong thời điểm bắt đầu xảy ra những ồn ào vào khoảng tháng 6, Phi Nhung cho biết, quản lý là người giữ tiền cát-sê suốt 5 năm Hồ Văn Cường đi hát, bao gồm cả 200 triệu đồng tiền thưởng Quán quân Vietnam Idol Kids năm 2016.

"Tôi là ca sĩ nên không bao giờ giữ tiền. Ca sĩ thực thụ mà lo cả tiền bạc thì không hát được nên tiền của tôi và Cường mới giao cho quản lý giữ. Tiền của Cường đi diễn được bao nhiêu tôi không được biết; và ngược lại tiền của tôi cũng không ai được biết", Phi Nhung lý giải.

Trước đó vào trưa ngày 10/10, quản lý ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên tiếng về ồn ào tiền bạc với Hồ Văn Cường. Người này cũng khẳng định, cố ca sĩ không hề biết về chuyện tiền nong: "Cô ấy chưa từng biết Hồ Văn Cường cát-sê ra sao, cũng như chưa từng quan tâm đến cát-sê của chính mình trong từng s.how diễn. Tôi nhắc lại: 'Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường chỉ vì cô ấy muốn lo cho bé được đi học đàng hoàng, đúng như lời cô ấy đã từng nói và sau đó muốn chỉ dạy và nâng đỡ thêm trên con đường nghệ thuật'.

Do vậy, cô ấy đã nói rất nhiều lần với Hồ Văn Cường ngay từ khi mới bước chân vào nhà: Tất cả chuyện tiền đi hát con nói chuyện với quản lý chứ mẹ không hề biết việc đó".