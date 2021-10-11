Phi Nhung trút lòng tâm sự chuyện không biết giữ tiền, từng xin khán giả 'thương cho trót' vì không biết sẽ mất lúc nào

Giải trí 11/10/2021 17:07

Giữa ồn ào tiền nong của con nuôi Hồ Văn Cường, đoạn clip cũ Phi Nhung từng khẳng định bản thân không biết cách giữ tiền được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trở lại.

Chỉ vài ngày sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, ồn ào tiền nong của con nuôi Hồ Văn Cường một lần nữa lại trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên các diễn đàn mạng. Theo đó, một nữ streamer tiếp tục lên tiếng yêu cầu phía quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung làm rõ khoản tiền giải thưởng mà em đã dành được khi đi tham dự cuộc thi. Chưa dừng lại ở đó, sự việc Trang Trần đến tận nhà cố ca sĩ để chất vấn Hồ Văn Cường cũng khiến nhiều người xem bất bình.

Phi Nhung trút lòng tâm sự chuyện không biết giữ tiền, từng xin khán giả 'thương cho trót' vì không biết sẽ mất lúc nào - Ảnh 1
Những ồn ào về tiền nong của Hồ Văn Cường tiếp tục bị đem ra bàn tán - Ảnh: Internet

 Giữa ồn ào, mới đây một đoạn clip cũ Phi Nhung từng nói về việc không giữ tiền đi hát của mình được cư dân mạng “đào” lại. Theo đó Phi Nhung chia sẻ: “Thật sự ra trong cuộc đời tôi mê làm, mê khán giả, tôi mê cái tình thương của mọi người dành cho tôi. Chứ thật sự ra tôi không biết giữ tiền, em tôi hay người quản lý của tôi giữ tiền chứ tôi không biết. Lâu lâu cho tiền tôi thì tôi xài".

Clip Phi Nhung tâm sự về vấn đề quản lý tiền

Đang chú ý, nhiều người không khỏi rùng mình trước câu nói về số phận của Phi Nhung được chính cô chia sẻ. Cố ca sĩ mong khán giả nếu đã thương mình thì thương cho trót vì không biết bản thân có thể ra đi bất cứ lúc nào. "Nếu khán giả thương thì thương cho trót. Cuộc đời này không biết mất lúc nào, còn lúc nào. Nếu vui được thì mình vui, thương được thì mình thương. Không riêng gì Phi Nhung mà tất cả mọi người. Đừng thù hận hay ích kỷ vì mất còn lúc nào không biết được", Phi Nhung chia sẻ trong chương trình.

Kể từ khi nhận các bé về làm con nuôi, Phi Nhung từng nhiều lần phải chịu nhiều tai tiếng vì cho rằng dùng danh tiếng để trục lợi cá nhân. Cô khẳng định bản thân nuôi con 15 năm nay chưa bao giờ xin tiền của khán giả, chỉ mong khán giả yêu thương mình hơn, mua vé xem mình hát hay quý mến thì mua đía CD để có đủ kinh phí nuôi con.

Phi Nhung trút lòng tâm sự chuyện không biết giữ tiền, từng xin khán giả 'thương cho trót' vì không biết sẽ mất lúc nào - Ảnh 2
Phi Nhung từng tâm sự mình không biết giữ tiền - Ảnh: Cắt từ clip

 Sau khi xem lại đoạn clip cũ của Phi Nhung, nhiều người không khỏi nghẹn ngào về những lời tâm sự của cố ca sĩ.

Cũng trong thời điểm bắt đầu xảy ra những ồn ào vào khoảng tháng 6, Phi Nhung cho biết, quản lý là người giữ tiền cát-sê suốt 5 năm Hồ Văn Cường đi hát, bao gồm cả 200 triệu đồng tiền thưởng Quán quân Vietnam Idol Kids năm 2016.

"Tôi là ca sĩ nên không bao giờ giữ tiền. Ca sĩ thực thụ mà lo cả tiền bạc thì không hát được nên tiền của tôi và Cường mới giao cho quản lý giữ. Tiền của Cường đi diễn được bao nhiêu tôi không được biết; và ngược lại tiền của tôi cũng không ai được biết", Phi Nhung lý giải. 

Trước đó vào trưa ngày 10/10, quản lý ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên tiếng về ồn ào tiền bạc với Hồ Văn Cường. Người này cũng khẳng định, cố ca sĩ không hề biết về chuyện tiền nong: "Cô ấy chưa từng biết Hồ Văn Cường cát-sê ra sao, cũng như chưa từng quan tâm đến cát-sê của chính mình trong từng s.how diễn. Tôi nhắc lại: 'Phi Nhung nhận Hồ Văn Cường chỉ vì cô ấy muốn lo cho bé được đi học đàng hoàng, đúng như lời cô ấy đã từng nói và sau đó muốn chỉ dạy và nâng đỡ thêm trên con đường nghệ thuật'. 

Do vậy, cô ấy đã nói rất nhiều lần với Hồ Văn Cường ngay từ khi mới bước chân vào nhà: Tất cả chuyện tiền đi hát con nói chuyện với quản lý chứ mẹ không hề biết việc đó".

Phi Nhung trút lòng tâm sự chuyện không biết giữ tiền, từng xin khán giả 'thương cho trót' vì không biết sẽ mất lúc nào - Ảnh 3
Quản lý khẳng định Phi Nhung không liên quan tới tiền bạc của Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV
3 việc Việt Hương làm gây xúc động mạnh trên chuyến bay đưa tro cốt Phi Nhung từ Việt Nam về Mỹ đoàn tụ gia đình

3 việc Việt Hương làm gây xúc động mạnh trên chuyến bay đưa tro cốt Phi Nhung từ Việt Nam về Mỹ đoàn tụ gia đình

Hành động của Việt Hương dành cho bạn quá cố khiến nhiều người rơi nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung qua đời vì Covid-19 ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 Đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 52 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 58 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở