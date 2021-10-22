Phát ngôn 'phụ nữ làm nghề nail, bán hàng online có học vấn thấp', đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi dữ dội

Giải trí 22/10/2021 20:38

Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét những người phụ nữ có nghề nghiệp như thợ làm móng hay bán hàng online sẽ khiến chồng khổ, gia đình không hạnh phúc vì học vấn thấp khiến nhiều dân mạng bức xúc.

Xuất hiện trong một talkshow chủ đề “Học thức có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc gia đình không?”, đạo diễn Lê Hoàng cho rằng ngay từ câu hỏi đã là câu trả lời. Theo anh, nếu giữa vợ và chồng có sự chênh lệch về học thức sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình.

Không đồng ý với quan điểm của đàn anh, Quang Tuấn bày tỏ học thức là cần thiết nhưng lại không phải là yếu tố quyết định vì khi đã trở thành gia đình của nhau sẽ vì nhau mà cố gắng hòa hợp. Tuy nhiên, nam đạo diễn lại đưa ra ví dụ nếu Quang Tuấn nói muốn cưới vợ thì điều đầu tiên bố mẹ anh hỏi sẽ chắc chắn liên quan tới xuất thân của người con dâu tương lai đó.

Lê Hoàng nói: “Nếu Tuấn nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình Tuấn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu Tuấn nói cô ấy đang làm nail hoặc buôn bán online thì gia đình sẽ có một chút e ngại. Điều này không dính đến hình thức mà vì nghi ngờ cô ta học thức không cao và Tuấn sẽ bị khổ”. Ý kiến này của Lê Hoàng nhận được sự tán thành của Hứa Minh Đạt nhưng lại làm “dậy sóng” cộng đồng mạng vì những quan điểm trái chiều.

Phát ngôn 'phụ nữ làm nghề nail, bán hàng online có học vấn thấp', đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi dữ dội - Ảnh 1
Những nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi - Ảnh: Internet

 Tiếp tục chia sẻ về ý kiến của mình, Lê Hoàng cho biết nếu giữa vợ và chồng có sự chênh lệch về học thức thì tốt nhất người chồng phải giỏi hơn, “có học” hơn. Nếu ngược lại, khi người vợ giỏi hơn sẽ khiến chồng tự ti và dần dần người phụ nữ cũng sẽ chán luôn người chồng.

Lê Hoàng chia sẻ anh biết trong giới nghệ sĩ có rất nhiều nữ diễn viên lúc chưa nổi tiếng cũng kết hôn với những người chồng bình thường, thậm chí có người cưới luôn anh chàng “hậu đài”. Tuy nhiên, khi cô nghệ sĩ này nổi tiếng thì lập tức ly hôn với chồng vì lúc này họ lại không chấp nhận được một người chồng học thức kém và cũng có rất nhiều trường hợp ngược lại.

Phát ngôn 'phụ nữ làm nghề nail, bán hàng online có học vấn thấp', đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi dữ dội - Ảnh 2
Diễn viên Quang Tuấn - Ảnh: Internet

 Về cơ bản, nam đạo diễn cho rằng vợ chồng sẽ dễ mâu thuẫn và rất khó để chia sẻ những đề tài, thú vui trong cuộc sống với nhau nếu có sự khác biệt về học thức. Tuy nhiên, giải thích về nguyên nhân, Lê Hoàng cho hay: “Một phần lý do gây ra sự mâu thuẫn gia đình khi chênh lệch học thức là do sự xấu xa và tham lam của đàn ông. Đàn ông chúng tôi đầu tiên là thích một cô gái đẹp nhưng sau khi cưới về một thời gian thì lại đòi họ phải thông minh, phải nói chuyện được với mình. Chính vì thế, họ cặp bồ với một cô thông minh và cặp được một thời gian họ lại muốn đi tìm một cô gái đẹp nhưng lại đẹp kiểu khác”.

Sau ý kiến của Đạo diễn Lê Hoàng, nhiều khán giả tỏ ra không đồng tình. Đa phần đều cho rằng, tùy vào hoàn cảnh bản thân hoặc thời điểm cuộc sống mà mỗi người có quyền lựa chọn giữa việc học tập hoặc làm nghề. Quan trọng nhất, không có định nghĩa nào quy chụp học vấn cao thấp sẽ quyết định cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hay không. Hiện những chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng được nhiều cư dân mạng đưa ra bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều. 

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