Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà chuẩn bị cho đám cưới

Giải trí 20/01/2017 17:17

Sau khi đi xem nhà tại Bắc Kinh và Thanh Đảo, cặp đôi nổi tiếng Phạm Băng Băng – Lý Thần tiếp tục đi xem nhà tại thành phố Thượng Hải.

Gần đây báo chí Hoa ngữ nhiều lần đưa tin cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà tại Bắc Kinh và thành phố quê hương của Phạm Băng Băng là Thanh Đảo. Mới đây nhất cặp đôi này lại tiếp tục đi xem nhà tại Thượng Hải khiến nhiều người đồn đoán rằng họ mua nhà là chuẩn bị làm đám cưới.

Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà chuẩn bị cho đám cưới - Ảnh 1
Cặp đôi nổi tiếng mới kỷ niệm 520 ngày yêu và rất có thể họ đang lên kế hoạch cho đám cưới

Đám cưới của Phạm Băng Băng và Lý Thần trong năm nay là đám cưới được mong đợi nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù chưa một lần khẳng định sẽ lên xe hoa vào thời gian nào nhưng những động thái gần đây của cặp đôi nổi tiếng khiến nhiều người cho rằng thời gian họ về chung một nhà không còn xa nữa.

Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà chuẩn bị cho đám cưới - Ảnh 2

Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà chuẩn bị cho đám cưới - Ảnh 3
Phạm Băng Băng luôn là cái tên được chú ý nhất của truyền thông Hoa ngữ

Theo truyền thông Hoa ngữ lần này đi xem nhà tại Thượng Hải ngoài hai nhân vật chính còn có thêm mẹ của Phạm Băng Băng, rất có thể cả hai sẽ chọn được căn hộ ưng ý tại đây.

 

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