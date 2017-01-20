Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà chuẩn bị cho đám cưới

Sau khi đi xem nhà tại Bắc Kinh và Thanh Đảo, cặp đôi nổi tiếng Phạm Băng Băng – Lý Thần tiếp tục đi xem nhà tại thành phố Thượng Hải.

Gần đây báo chí Hoa ngữ nhiều lần đưa tin cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần đi xem nhà tại Bắc Kinh và thành phố quê hương của Phạm Băng Băng là Thanh Đảo. Mới đây nhất cặp đôi này lại tiếp tục đi xem nhà tại Thượng Hải khiến nhiều người đồn đoán rằng họ mua nhà là chuẩn bị làm đám cưới.

Đám cưới của Phạm Băng Băng và Lý Thần trong năm nay là đám cưới được mong đợi nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Mặc dù chưa một lần khẳng định sẽ lên xe hoa vào thời gian nào nhưng những động thái gần đây của cặp đôi nổi tiếng khiến nhiều người cho rằng thời gian họ về chung một nhà không còn xa nữa.

Theo truyền thông Hoa ngữ lần này đi xem nhà tại Thượng Hải ngoài hai nhân vật chính còn có thêm mẹ của Phạm Băng Băng, rất có thể cả hai sẽ chọn được căn hộ ưng ý tại đây.

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