Nữ diễn viên gây 'hoảng' vì gương mặt trắng bệch, tiết lộ thói quen xấu quá nguy hiểm cho sức khỏe mà ai cũng có thể gặp

Hình ảnh mới nhất được nữ diễn viên Khánh Vân chia sẻ trên trang cá nhân khiến cho nhiều người phát "hoảng" vì lo lắng.

Khánh Vân là một trong những nữ diễn viên trẻ được nhận được sự chú ý. Cô nàng gây ấn tượng với vẻ ngoài sáng và đặc biệt là tính cách tinh nghịch. Trên trang cá nhân, mới đây Khánh Vân đã chia sẻ một câu chuyện liên quan đến sức khỏe khiến cho rất nhiều người lo lắng.

Khánh Vân kể rằng đang yên đang lành thì bỗng nữ diễn viên cảm thấy choáng, lạnh, trời đất tối sầm lại và sau đó là như "lả" đi. Rất may là Khánh Vân sống cùng một người bạn có kiến thức y khoa nên đã nhanh chóng cấp cứu kịp thời cho cô.

Sau khi đã tỉnh táo và khỏe mạnh hơn, Khánh Vân mới có thời gian để chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến điều này đó chính là vì cô ngủ quá ít, chỉ 3-4 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra cô nàng đang trong giai đoạn ăn chay và chỉ ăn rau nên bị thiếu chất dẫn đến việc mệt mỏi, suy nhược cơ thể.

Khuôn mặt trắng bệch của Khánh Vân khiến khán giả hoang mang.

Đây là lúc nữ diễn viên đã tươi tỉnh để kể chuyện cho mọi người nghe.

Hiện tại, sức khỏe của nữ diễn viên "Mắc biếc" đã ổn hơn nhưng vẫn khiến cho rất nhiều người lo lắng. Qua đó Khánh Vân cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người hãy duy trì những thói quen tốt và nên chú trọng vào sức khỏe của mình.

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