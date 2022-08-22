Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ

Giải trí 22/08/2022 17:42

Từng nổi đình đám MXH nhờ bức ảnh chụp lén trong thang máy, hot girl Thanh Hóa Hàn Hằng hiện tại có sự "lột xác" gây ngỡ ngàng.

Hàn Hải Hằng là một cô nàng thuộc thế hệ Gen z sinh năm 1999, quê Thanh Hóá. Vào tháng 8/2018, cô nàng được cư dân mạng lùng sục bới nhan sắc xinh đẹp, thần thái hút hồn từ những bức ảnh chụp lén trong thang máy.

Ở thời điểm đó, dù xuất hiện với gương mặt mộc, cách ăn mặc giản dị nhưng nàng hot girl Thanh Hóa này vẫn thu hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp.

Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ - Ảnh 1
Vào tháng 8/2018, cô nàng được cư dân mạng lùng sục bới nhan sắc xinh đẹp, thần thái hút hồn từ những bức ảnh chụp lén trong thang máy.

Sau khoảng 4 năm kể từ bức ảnh chụp lén đó, Hàn Hằng giờ đây đã trở thành một hot girl nổi đình đám trên khắp các trang MXH. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu lượt theo dõi khủng trên Facebook và Instagram.

Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ - Ảnh 2
Cô nàng còn sở hữu lượt theo dõi khủng trên Facebook và Instagram.

Bân cạnh đó, gái xinh 9x còn nổi tiếng với chuyện tình cùng chàng vlogger nổi tiếng Huyme. Trên trang cá nhân, Hàn Hằng thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh khoe vóc dáng nóng bỏng. TMang phong cách quyến rũ cùng body gợi cảm của Hàn Hằng giờ đây khác hẳn với hình tượng cô gái ngây thơ, trong sáng năm nào.

Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ - Ảnh 3
Phong cách quyến rũ của Hàn Hằng giờ đây khác hẳn với hình tượng cô gái ngây thơ, trong sáng năm nào.

Hiện nay, loạt ảnh đời thường xinh đẹp của Hàn Hằng bổng bất ngờ được đăng tải trên hội chuyên chia sẻ ảnh gái xinh châu Á, thu hút sự đông đảo sự quan tâm. Những người từng biết đến Hàn Hằng rất bất ngờ trước sự "lột xác" của cô nàng.

Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ - Ảnh 4
Loạt ảnh đời thường xinh đẹp của Hàn Hằng bổng bất ngờ được đăng tải trên hội chuyên chia sẻ ảnh gái xinh châu Á, thu hút sự đông đảo sự quan tâm. 

Có thể nói, Hàn Hằng của năm 2022 sắc sảo và nóng bỏng hơn. Cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh nghệ thuật đẹp mê hồn. Vẻ đẹp của Hàn Hằng được đánh giá là vừa gợi cảm, bốc lửa lại vừa tràn đầy năng lượng. Body chuẩn và nụ cười tỏa nắng của cô có sức hút lớn với người đối diện.

Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ - Ảnh 5
Có thể nói, Hàn Hằng của năm 2022 sắc sảo và nóng bỏng hơn.

Hàn Hằng chia sẻ: "từ sau bức ảnh chụp lén trong thang máy, cuộc sống của cô có khá nhiều thay đổi". Nhìn chung, có thể thấy những thay đổi đến từ vị trí của Hàn Hằng đều vô cùng tích cực và càng nổi trội hơn. Cô nàng cá tính này còn là mẫu ảnh thời trang và mẫu quảng cáo các sản phẩm làm đẹp.

Nổi tiếng nhờ bị chụp lén trong thang máy, hot girl bỗng “lột xác” bất ngờ - Ảnh 6
Cô nàng cá tính này còn là mẫu ảnh thời trang và mẫu quảng cáo các sản phẩm làm đẹp.
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