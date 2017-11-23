Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy

Giải trí 23/11/2017 17:30

Không chỉ có sự nghiệp thành công, MC Phan Anh còn sở hữu tổ ấm hạnh phúc được vun vén bởi người vợ đảm đang và xinh đẹp.

Được xem là một người đàn ông kín tiếng trong chuyện đời tư, Phan Anh từng khiến khán giả tò mò khi giấu kín về tổ ấm nhỏ của mình trong suốt một thời gian dài.

Mãi đến năm 2015, khi anh cùng con gái Bảo Anh, tên thường gọi là Bo, tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, khán giả mới biết nhiều hơn về gia đình của người đàn ông đa tài này. Đáng chú ý, từ thời điểm đó, nam MC đã cởi mở hơn, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bà xã và 3 thiên thần nhỏ đáng yêu của mình.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc, viên mãn của MC Phan Anh - Ảnh: Internet

Bà xã Phan Anh tên Dương Tuấn Ngọc, đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Để chồng an tâm lo cho sự nghiệp, chị luôn giữ vai trò của người mẹ, người vợ chu đáo, hết lòng vun đắp cho gia đình suốt nhiều năm qua. Không chỉ vậy, đây cũng là chỗ dựa tinh thần của MC từ khi mới lập nghiệp cho đến khi có được thành công như hiện tại.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 2
Sau khi tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế, Phan Anh chăm khoe ảnh bà xã hơn - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 3
Nam MC tình tứ ôm vai vợ khi cả hai cùng đi du lịch nước ngoài - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 4
Sống với nhau nhiều năm và có đến 3 người con nhưng hai vợ chồng vẫn rất ngọt ngào và tình cảm - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 5
Cặp đôi khiến không ít người ngưỡng mộ khi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào thế này - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 6
Anh chàng còn lén ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của bà xã - Ảnh: Internet

Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy - Ảnh 7
Phan Anh cũng không ngại chia sẻ thường xuyên hình ảnh bà xã Dương Tuấn Ngọc trên trang cá nhân kèm những lời có cánh - Ảnh: Internet

 

 

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Đúng ngày đặc biệt, vợ có hành động lạ khiến MC Phan Anh đứng ngồi không yên. Dù vậy, nam MC vẫn gửi những lời yêu thương ngọt ngào đến bà xã và mong chờ đến cuộc hẹn riêng của hai người.

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