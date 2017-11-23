Những khoảnh khắc ngọt ngào của MC Phan Anh và bà xã khiến cư dân mạng tan chảy

Được xem là một người đàn ông kín tiếng trong chuyện đời tư, Phan Anh từng khiến khán giả tò mò khi giấu kín về tổ ấm nhỏ của mình trong suốt một thời gian dài.

Mãi đến năm 2015, khi anh cùng con gái Bảo Anh, tên thường gọi là Bo, tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế, khán giả mới biết nhiều hơn về gia đình của người đàn ông đa tài này. Đáng chú ý, từ thời điểm đó, nam MC đã cởi mở hơn, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bà xã và 3 thiên thần nhỏ đáng yêu của mình.