Ngọc Trinh như "truổng cời" khi tập luyện khiến khối người phải đỏ mặt

Ngọc Trinh diện chiếc quần tập bó chịt gần tiệp màu da khiến người xem tưởng cô đang không mặc gì.

Để giữu được body "vạn người mê" nữ hoàng nội y Ngọc Trinh rất chăm chỉ tập luyện tại nhà. Cô cũng thường xuyên khoe hình ảnh, quay video các bài tập xiết cơ mình đang thực hiện trên trang cá nhân, tạo nguồn cảm hứng và động lực cho nhiều bạn trẻ. Diện đồ tập bó sát, nhiều khi là hở quá đà, nhiều lần Ngọc Trinh khiến dân tình đỏ mắt vì để lộ nhiều vùng nhạy cảm. Thậm chí, có lần cô còn bị hiểu lầm là không mặc gì khi tập luyện chỉ vì chiếc quần tập bó đét, tiệp với màu da.

Diện một chiếc quần ngắn siêu bó màu hồng gần tiệp màu da, Ngọc trinh khiến fans phải nhìn đi nhìn lại mấy lần vì ngỡ như không mặc quần.

Cô thực hiện bài tập cùng dây kháng lực để tăng hiệu quả cho vòng 3.

Nhìn phản cảm thế thôi, nhưng đây là chiếc quần cực kỳ tốt đối với chị em nha. Quần tập gym bó sát với độ co giãn tốt không chỉ đem lại sự thoải mái cho phái đẹp mà còn giúp các cô gái tôn dáng gợi cảm.

Tuy nhiên, vì bó sát quá đà mà Ngọc Trinh như lộ trọn vẹn bờ mông, thậm chí là rãnh mông trông cực kỳ khêu gợi.

Đây không phải là lần đầu cô mắc phải sự cố trang phục như vậy. Bởi cứ diện đồ tập là Ngọc Trinh lại diện đồ bó, thậm chí còn không dùng cả quần bảo hộ để việc tập luyện được thoải mái hơn. Thế này thì người xem chỉ được cái bổ mắt thôi Ngọc Trinh ơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-trinh-nhu-truong-coi-khi-tap-luyen-khien-khoi-nguoi-phai-do-mat-436784.html